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Новости Землетрясения в Украине
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Землетрясение зафиксировали на Львовщине вблизи границы с Польшей

землетрясение, Рихтер, шкала

В Самборском районе Львовской области ночью 17 сентября зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0. Подземные толчки были настолько слабыми, что местные жители их не почувствовали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Главный центр специального контроля.

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По данным специалистов, землетрясение зарегистрировали в 01:31. Его очаг находился на глубине около 3 км.

"Очаг находился на глубине около 3 км. Магнитуда землетрясения составила 2,0", — говорится в сообщении.

землетрясение

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По классификации Главного центра специального контроля, землетрясение относится к неощутимым. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

Эпицентр находился в юго-западной части Самборского района — недалеко от Турки и украинско-польской границы.

Отмечается, что за два дня до этого, вечером 15 сентября, землетрясение магнитудой 2,5 зафиксировали в Мукачевском районе Закарпатской области.

землетрясение

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Автор: 

землетрясение (674) Польша (9845) Львовская область (3403)
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