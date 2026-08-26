В Карпатах зафиксировали землетрясение

В Раховском районе Закарпатья зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Главный центр специального контроля.

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Подземные толчки зафиксировали на глубине 7 км

Землетрясение зарегистрировали в 18:44:53 по киевскому времени. Эпицентр находился на глубине семи километров.

Координаты очага землетрясения — 48,09 северной широты и 24,36 восточной долготы.

По классификации Главного центра специального контроля, землетрясение относится к категории неощутимых. Его колебания не должны были ощущаться людьми, а подземные толчки зафиксировали сейсмологические станции.

В центре призвали сообщать, если кто-то все же почувствовал подземные толчки. Такие свидетельства помогают специалистам уточнять энергетические параметры сейсмического явления.

Ранееземлетрясение магнитудой 1,6 зафиксировали в Хмельницкой области.

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