Зафиксировали землетрясение магнитудой 1,6 на Хмельнитчине

В Новоушицкой территориальной общине Хмельницкой области 9 июля было зарегистрировано землетрясение магнитудой 1,6 по шкале Рихтера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Главный центр специального контроля.

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По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился на территории Новоушицкой громады, а очаг располагался на глубине 5 километров.

В Главном центре специального контроля отметили, что по классификации землетрясений этот подземный толчок относится к неощутимым.

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