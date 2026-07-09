Зафиксировали землетрясение магнитудой 1,6 на Хмельнитчине
В Новоушицкой территориальной общине Хмельницкой области 9 июля было зарегистрировано землетрясение магнитудой 1,6 по шкале Рихтера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Главный центр специального контроля.
По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился на территории Новоушицкой громады, а очаг располагался на глубине 5 километров.
В Главном центре специального контроля отметили, что по классификации землетрясений этот подземный толчок относится к неощутимым.
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