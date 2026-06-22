Пять землетрясений зафиксировали у оккупированного Крыма: магнитудой от 3,3 до 4,2 (обновлено)

22 июня возле оккупированного Крыма зафиксировали 5 землетрясений магнитудой от 3,3 до 4,2.

Об этом сообщил Главныйцентр специального контроля, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Эпицентр землетрясения находился в Черном море (в 13 км от побережья Крыма) на глубине 19 км. По классификации землетрясений относится к ощутимым.

По состоянию на 9:30 стало известно о пяти землетрясениях.

Землетрясения фиксировались около 5:09, 5:27, 6:14, 7:11, 8:48.

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Что предшествовало?

Землетрясение у оккупированного Крыма в последний раз фиксировали 31 мая 2026 года. Тогда магнитуда составила 3,3.