РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9934 посетителя онлайн
Новости Землетрясения в Украине
1 535 13

Пять землетрясений зафиксировали у оккупированного Крыма: магнитудой от 3,3 до 4,2 (обновлено)

22 июня возле оккупированного Крыма зафиксировали 5 землетрясений магнитудой от 3,3 до 4,2.

Об этом сообщил Главныйцентр специального контроля, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Эпицентр землетрясения находился в Черном море (в 13 км от побережья Крыма) на глубине 19 км. По классификации землетрясений относится к ощутимым.

По состоянию на 9:30 стало известно о пяти землетрясениях.

Землетрясения фиксировались около 5:09, 5:27, 6:14, 7:11, 8:48.

Чотири землетруси сталися в окупованому Криму: що відомо?

Читайте: Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в Полтавской области

Чотири землетруси сталися в окупованому Криму: що відомо?

Что предшествовало?

Землетрясение у оккупированного Крыма в последний раз фиксировали 31 мая 2026 года. Тогда магнитуда составила 3,3.

Автор: 

землетрясение (651) Крым (25957)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
1927 чекаємо всі
показать весь комментарий
22.06.2026 09:16 Ответить
+3
скрєпи скрєплять
показать весь комментарий
22.06.2026 09:17 Ответить
+2
То кримський міст тріщить у Керчі.
показать весь комментарий
22.06.2026 09:15 Ответить

Загрузка...

 
 