Землетрясение магнитудой 2,6 произошло на Полтавщине

В Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного центра специального контроля.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Толчки на небольшой глубине

Подземные толчки зарегистрировали в воскресенье, 17 мая, в 06:39. Эпицентр землетрясения находился на глубине около четырех километров.

Источник колебаний был зафиксирован в Полтавском районе Полтавской области, на территории Диканской территориальной громады.

"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым", — отметили в Главном центре специального контроля.

Напомним, 28 марта в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2.

Читайте также: Обстрел Полтавщины 5 мая: в больнице скончался сотрудник "Нафтогаза" Сергей Клименко