Землетрясение магнитудой 2,6 произошло на Полтавщине
В Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного центра специального контроля.
Толчки на небольшой глубине
Подземные толчки зарегистрировали в воскресенье, 17 мая, в 06:39. Эпицентр землетрясения находился на глубине около четырех километров.
Источник колебаний был зафиксирован в Полтавском районе Полтавской области, на территории Диканской территориальной громады.
"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым", — отметили в Главном центре специального контроля.
Напомним, 28 марта в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2.
