РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9395 посетителей онлайн
Новости Землетрясения в Украине
674 9

Землетрясение магнитудой 2,6 произошло на Полтавщине

Землетрясение в Полтавской области

В Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного центра специального контроля.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Толчки на небольшой глубине

Подземные толчки зарегистрировали в воскресенье, 17 мая, в 06:39. Эпицентр землетрясения находился на глубине около четырех километров.

Источник колебаний был зафиксирован в Полтавском районе Полтавской области, на территории Диканской территориальной громады.

"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым", — отметили в Главном центре специального контроля.

Напомним, 28 марта в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2. 

Читайте также: Обстрел Полтавщины 5 мая: в больнице скончался сотрудник "Нафтогаза" Сергей Клименко

Автор: 

землетрясение (648) Полтавская область (1397)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Того землетрусу мабуть ніхто і не помітив...
показать весь комментарий
17.05.2026 18:27 Ответить
що там може трясти
показать весь комментарий
17.05.2026 18:34 Ответить
можливо газові родовища...???
показать весь комментарий
17.05.2026 18:36 Ответить
Ми більше знаємо про космос ніж про те, що під землею та на дні океанів та морів.
показать весь комментарий
17.05.2026 18:36 Ответить
А може ми тільки думаємо що знаємо.
показать весь комментарий
17.05.2026 19:41 Ответить
На початку XXI ст. з'явилися чіткі ознаки можливого формування нової окремої сейсмоактивної зони України, з центром на території Полтавської області. В період 2010-2024 років, на Полтавщині сталося понад 10 землетрусів. На думку фахівців Головного центру спеціального контролю ДКАУ, землетруси в даній місцевості відбуваються внаслідок руху тектонічних плит тому, що Полтавщина лежить саме на стику Українського кристалічного щиту та Дніпровсько-Донецької западини
показать весь комментарий
17.05.2026 19:00 Ответить
Ось там і треба випробовувати плутонієву бомбу в свердловинах.
показать весь комментарий
17.05.2026 19:39 Ответить
Юзик на фронт ехал?
показать весь комментарий
17.05.2026 18:39 Ответить
Ротація зі Стефанчуком 😆😆😆
показать весь комментарий
17.05.2026 18:40 Ответить
 
 