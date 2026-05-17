Землетрус магнітудою 2,6 стався у Полтавській області

Землетрус у Полтавській області

У Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.

Поштовхи на невеликій глибині

Підземні поштовхи зареєстрували у неділю, 17 травня, о 06:39. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині близько чотирьох кілометрів.

Джерело коливань було зафіксовано в Полтавському районі Полтавської області, на території Диканської територіальної громади.

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", — зазначили у Головному центрі спеціального контролю.

Нагадаємо, 28 березня, в Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,2. 

Топ коментарі
+4
На початку XXI ст. з'явилися чіткі ознаки можливого формування нової окремої сейсмоактивної зони України, з центром на території Полтавської області. В період 2010-2024 років, на Полтавщині сталося понад 10 землетрусів. На думку фахівців Головного центру спеціального контролю ДКАУ, землетруси в даній місцевості відбуваються внаслідок руху тектонічних плит тому, що Полтавщина лежить саме на стику Українського кристалічного щиту та Дніпровсько-Донецької западини
17.05.2026 19:00 Відповісти
+3
Юзик на фронт ехал?
17.05.2026 18:39 Відповісти
+2
Ротація зі Стефанчуком 😆😆😆
17.05.2026 18:40 Відповісти
Того землетрусу мабуть ніхто і не помітив...
17.05.2026 18:27 Відповісти
що там може трясти
17.05.2026 18:34 Відповісти
можливо газові родовища...???
17.05.2026 18:36 Відповісти
Ми більше знаємо про космос ніж про те, що під землею та на дні океанів та морів.
17.05.2026 18:36 Відповісти
А може ми тільки думаємо що знаємо.
17.05.2026 19:41 Відповісти
Я ж не сказав, що ми все знаємо. Дещо знаємо, більшість не знаємо. Але про космос знаємо більше ніж те що під водою та на глибені землі.
17.05.2026 20:06 Відповісти
Крім мене про космос теж дуже мало знаємо. Наприклад не знаємо що в Сонячній Системі є 27 планет. Не знаємо що крутить планетами навкруг Сонця і їхніх осей. Не знаємо що наша планета росте з середини і що континенти не просто так поплили, а що віддалились в результаті росту пранети, але альтернативщики догадуються і вже давно. Не знаємо природу магнітного поля Землі й інших великих планет. І що динозаври могди бути такими великими тому що наша плпнета була маленька з малою силою тяжіння, тому їхні ноги могли їх витримувати. Не знаємо природу гравітації, бо якби знали то пояснили б чому сигнал від Вояджерів доходить до Землі швидше на 11% ніж "повинен" доходити. Не знаємо що всі планети крім Меркурія і Місяця утворились з однієї планети (водяного гіганта), яка була на місці поясу астероїдів і була розбита супутниками (місяцями) іншої планети, яка прилетіла з-за меж Сонячної Системи і принеслда життя в Сонячну Систему. Не знаємо що в нашій галактиці життя є приб. на 220 тис планет...
І дальше по списку. Список довгий.
17.05.2026 22:14 Відповісти
А звідки ми знаємо про те що ми не знаємо?
17.05.2026 22:48 Відповісти
Тобі здається що ти щось знашє, але тобе накачують "знаннями" щоб ти був такий як комусь треба. Ось приклад - "закон" збереження енергії. - Зі школи дітям цей закон збереження дурості вдовбують в голову і ніхто не задумується над тим що то повна туфта. Але комусь так треба, треба щоб в тебе були здеформовані знання про світ який тебе оточує.
17.05.2026 23:02 Відповісти
Я ж не про це питав.
17.05.2026 23:16 Відповісти
Сформулюй питання інакше, я не зрозумів. Якщо ти не знаєш то ти не можеш про то знати поки не взнаєш.
17.05.2026 23:25 Відповісти
P.S. Ще приклад: Робили досліди на щурах і відкрили медикамент який знижує рівень холестерину і вирішили заробити на цьому. Переконали/обдурили всіх, навіть лікарів і лабораторії шукають у всіх рівень холестерину, а лікарі приписують пігулки. Холестерин то нормально, він нікому не шкодить, то туфта повна бо треба пігулки пролавати.
Ще приклад: Почалм всіх страшити озоновою дірою над Півд. полюсом, бо винайшли модифікований бутан, який може замістити фреон. Запатентували, продають ліцензії і озонову діру всі забули.
Прикладів маніпуляцій можна знайти купу, маніпулюють бо це комусь потрібно.
17.05.2026 23:23 Відповісти
Ось там і треба випробовувати плутонієву бомбу в свердловинах.
17.05.2026 19:39 Відповісти
ну для полігонів стараються вибирати більш-менш сейсмічно стабільні місця, для отримання чітких параметрів вимірювань випробувань, адже міряють в основному сейсміку і радіаційний фон, якщо район може по різному трясти то як стабільність потужності виробленої партії зарядів визначиш? 🤔
17.05.2026 19:50 Відповісти
Щоб замаскувати атомний вибух і не дражнити Трампа, бо він захоче щоб збройний плутоній йому віддали, як хоче іранський уран...
17.05.2026 20:01 Відповісти
Ну за плутоній наїдуть ще на етапі планування будівництва реактору для його отримання, хоча мабуть ще раніше ... на етапі збору фахівців для такого проекту, та і не профінансуєш таке "по тихому", бо які небуть журналісти "схем" чи "грошей" швидко вирахують і виведуть на чисту воду чергове "нецільове використання бюджетних коштів". То ж за полігон можна навіть не думати
17.05.2026 20:47 Відповісти
Хто вам винен що ви такі які ви є, особливо журналісти, вам лиш би потріпатись.
17.05.2026 22:57 Відповісти
