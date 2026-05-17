Землетрус магнітудою 2,6 стався у Полтавській області

У Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.

Поштовхи на невеликій глибині

Підземні поштовхи зареєстрували у неділю, 17 травня, о 06:39. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині близько чотирьох кілометрів.

Джерело коливань було зафіксовано в Полтавському районі Полтавської області, на території Диканської територіальної громади.

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", — зазначили у Головному центрі спеціального контролю.

Нагадаємо, 28 березня, в Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,2.

