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Новини Землетруси в Україні
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Землетрус магнітудою 3,2 стався на Полтавщині

На Полтавщині зафіксували землетрус: що відомо

У суботу, 28 березня, в Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,2 (за шкалою Ріхтера).

Про це в соцмережі фейсбук повідомляє Головний центр спеціального контролю, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"28 березня 2026 року о 19:50:07 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Полтавському районі Полтавської області, Мачухівська ТГ, магнітудою 3,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 8 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", - сказано в повідомленні.

Інформації про постраждалих чи пошкодження не надходило.

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Землетруси на Полтавщині

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Автор: 

землетрус (187) Полтавська область (1429)
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Топ коментарі
+9
Шось часто останнім часом землетрусів біля Полтави...
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28.03.2026 22:38 Відповісти
+6
Вже декілька днів наносять удари по інфраструктурі газ.видобування в області... Можливо це наслідки цих ударів.
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28.03.2026 23:21 Відповісти
+5
Наслідки видобування газу.Газ викачують-пустоти схлопуються.Така моя думка.
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28.03.2026 22:41 Відповісти

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