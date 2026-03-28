Землетрус магнітудою 3,2 стався на Полтавщині

У суботу, 28 березня, в Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,2 (за шкалою Ріхтера).

Про це в соцмережі фейсбук повідомляє Головний центр спеціального контролю, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"28 березня 2026 року о 19:50:07 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Полтавському районі Полтавської області, Мачухівська ТГ, магнітудою 3,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 8 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", - сказано в повідомленні.

Інформації про постраждалих чи пошкодження не надходило.

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Землетруси на Полтавщині

Нагадаємо, що 8 лютого 2026 року на Полтавщині зафіксували землетрус.

Ввечері 6 лютого поблизу Полтави також зафіксували землетрус магнітудою 3,1. Підземні поштовхи були стався на глибині 9 кілометрів. Про жертви і руйнування не повідомлялося.

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