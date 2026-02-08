Другий землетрус за три дні стався в Полтавській області

Землетрус на Полтавщині зафіксували вдруге протягом останніх трьох днів, повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Сигнал про сейсмічну подію надійшов о 15:33. Підземні поштовхи зафіксували на глибині 9 кілометрів.

Магнітуда землетрусу становила 3,0. За сейсмологічною класифікацією коливання належать до слабких і майже не відчувалися населенням.

Землетрус зафіксували вдруге за три дні

Ввечері 6 лютого поблизу Полтави також зафіксували землетрус магнітудою 3,1. Підземні поштовхи були стався на глибині 9 кілометрів. Про жертви і руйнування не повідомлялося.

У Головному центрі спеціального контролю зазначили, що такий землетрус люди майже не відчули.

Раніше землетрус зафіксували в окупованому Криму. Його магнітуда була магнітудою 4,8. Поштовхи зафіксували за 78 км на північний захід від Керчі на глибині 10 км. Це трапилося 2 лютого близько 11:47 за київським часом.

Також читайте: Ворог вдарив по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині: зруйновано обладнання. ФОТО