Другий землетрус за три дні стався в Полтавській області
Землетрус на Полтавщині зафіксували вдруге протягом останніх трьох днів, повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Головний центр спеціального контролю.
Що відомо?
Сигнал про сейсмічну подію надійшов о 15:33. Підземні поштовхи зафіксували на глибині 9 кілометрів.
Магнітуда землетрусу становила 3,0. За сейсмологічною класифікацією коливання належать до слабких і майже не відчувалися населенням.
Землетрус зафіксували вдруге за три дні
Ввечері 6 лютого поблизу Полтави також зафіксували землетрус магнітудою 3,1. Підземні поштовхи були стався на глибині 9 кілометрів. Про жертви і руйнування не повідомлялося.
У Головному центрі спеціального контролю зазначили, що такий землетрус люди майже не відчули.
- Раніше землетрус зафіксували в окупованому Криму. Його магнітуда була магнітудою 4,8. Поштовхи зафіксували за 78 км на північний захід від Керчі на глибині 10 км. Це трапилося 2 лютого близько 11:47 за київським часом.
Щось подібне, було і перед смертю сраліна, у 1953 році!!!
Фарман Салманов
Дніпро́всько-Доне́цька запа́дина (ДДЗ) - геоструктурний елемент, складова частина Сарматсько-Туранського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 лінеаменту, один з великих від'ємних тектонічних елементів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 Східноєвропейської платформи.
Рифт, простягається зі сходу на захід у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD Сарматському кратоні, який розвивався та був найактивнішим у палеозої. Розлом простягається від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Каспійської западини в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії до північної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України, проходячи повз https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 Донбас. Рифт відокремлює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2 Воронезький масив на півночі від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82 Українського щита на півдні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1]
Дніпровсько-Донецький палеорифт був місцем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4 девонської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0 магматичної активності, яка почалася у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D1%80%D1%83%D1%81 пізньому франі та досягла піку у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D1%80%D1%83%D1%81 фамені, спричиненому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D0%BC мантійним плюмом. Тектоніка розтягування також була найактивнішою у фамені.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2]
Висловлювалися припущення, що Дніпровсько-Донецький палеорифт пов'язаний з одночасною https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1 Кольською лужною провінцією
У геологічній літературі цей геоструктурний елемент іменується по-різному: Прогином Великого Донбасу, Доно-Дніпровським прогином, Прип'ятсько-Дніпровсько-Донецьким складним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD грабеном, Дніпровсько-Донецьким https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD авлакогеном (ДДА). Остання назва є найуживанішою і розкриває генетичний і класифікаційний аспект геоструктури. При цьому варто враховувати і правомірність розуміння цієї назви як синонім Прип'ятсько-Дніпровсько-Донецької системи авлакогенних басейнів чи https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82&action=edit&redlink=1 палеорифтів.