Второе землетрясение за три дня произошло в Полтавской области

Землетрясение в Полтавской области зафиксировали второй раз за последние три дня, сообщает Главный центр специального контроля.

Что известно?

Сигнал о сейсмическом событии поступил в 15:33. Подземные толчки зафиксировали на глубине 9 километров.

Магнитуда землетрясения составила 3,0. По сейсмологической классификации колебания относятся к слабым и почти не ощущались населением.

Вечером 6 февраля вблизи Полтавы также зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1. Подземные толчки произошли на глубине 9 километров. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

В Главном центре специального контроля отметили, что такое землетрясение люди почти не почувствовали.

Ранее землетрясение зафиксировали в оккупированном Крыму. Его магнитуда составила 4,8. Толчки зафиксировали в 78 км к северо-западу от Керчи на глубине 10 км. Это произошло 2 февраля около 11:47 по киевскому времени.

