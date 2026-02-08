Второе землетрясение за три дня произошло в Полтавской области

землетрясение в Полтавской области

Землетрясение в Полтавской области зафиксировали второй раз за последние три дня, сообщает Главный центр специального контроля.

Что известно?

Сигнал о сейсмическом событии поступил в 15:33. Подземные толчки зафиксировали на глубине 9 километров.

Магнитуда землетрясения составила 3,0. По сейсмологической классификации колебания относятся к слабым и почти не ощущались населением.

Землетрясение зафиксировали второй раз за три дня

Вечером 6 февраля вблизи Полтавы также зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1. Подземные толчки произошли на глубине 9 километров. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

В Главном центре специального контроля отметили, что такое землетрясение люди почти не почувствовали.

Ща еще планета пойдет в разнос.
08.02.2026 19:10 Ответить
То у рашистів так пердаки рве від скорого удару по енергетичним центрам ********** на московії!!
Щось подібне, було і перед смертю сраліна, у 1953 році!!!
08.02.2026 19:14 Ответить
Нічого дивного! Полтава регіон у Дніпровсько-Донецька западині (ДДЗ).- зам. мінстра геології
Фарман Салманов

СССР називав ДДЗ коритомhttps://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1

Далі з Вікіпедії

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ukraine_geology.png

1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82 Український щит

2. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF Ковельський виступ

3. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Волино-Подільська плита

4. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 Карпатська складчаста система

5. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 Західноєвропейська платформа

6. Дніпровсько-Донецька западина

7. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0 Воронезька антекліза

8. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецька складчаста область

9. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Причорноморська западина

10. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Скіфська плита

11. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 Кримська складчаста система

Дніпро́всько-Доне́цька запа́дина (ДДЗ) - геоструктурний елемент, складова частина Сарматсько-Туранського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 лінеаменту, один з великих від'ємних тектонічних елементів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 Східноєвропейської платформи.

Рифт, простягається зі сходу на захід у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD Сарматському кратоні, який розвивався та був найактивнішим у палеозої. Розлом простягається від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Каспійської западини в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії до північної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України, проходячи повз https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 Донбас. Рифт відокремлює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2 Воронезький масив на півночі від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82 Українського щита на півдні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1]

Дніпровсько-Донецький палеорифт був місцем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4 девонської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0 магматичної активності, яка почалася у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D1%80%D1%83%D1%81 пізньому франі та досягла піку у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D1%80%D1%83%D1%81 фамені, спричиненому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D0%BC мантійним плюмом. Тектоніка розтягування також була найактивнішою у фамені.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2]

Висловлювалися припущення, що Дніпровсько-Донецький палеорифт пов'язаний з одночасною https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1 Кольською лужною провінцією

У геологічній літературі цей геоструктурний елемент іменується по-різному: Прогином Великого Донбасу, Доно-Дніпровським прогином, Прип'ятсько-Дніпровсько-Донецьким складним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD грабеном, Дніпровсько-Донецьким https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD авлакогеном (ДДА). Остання назва є найуживанішою і розкриває генетичний і класифікаційний аспект геоструктури. При цьому варто враховувати і правомірність розуміння цієї назви як синонім Прип'ятсько-Дніпровсько-Донецької системи авлакогенних басейнів чи https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82&action=edit&redlink=1 палеорифтів.
08.02.2026 19:17 Ответить
Будда, що посміхається ? Нє?
08.02.2026 19:43 Ответить
Не. Это ОПа прочла ЦензорНет и послушала нашего автора, который требовал ядерную бомбу. Средства доставки уже есть. Как посрамлены будут все ******** Стального Льва
08.02.2026 20:00 Ответить
х-ло рие пiдкiп
08.02.2026 20:20 Ответить
 
 