Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали возле оккупированного Крыма

Вблизи оккупированного Крыма зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Подробности

Толчки зафиксировали в 78 км к северо-западу от Керчи на глубине 10 км.

Это произошло около 11:47 по киевскому времени.

Что говорят местные?

Оккупационные "власти" полуострова пока не комментировали ситуацию.

В соцсетях жители оккупированного Щелкино сообщали, что в квартирах "трясло" мебель и технику.

