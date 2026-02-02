2 177 12
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали возле оккупированного Крыма
Вблизи оккупированного Крыма зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Подробности
Толчки зафиксировали в 78 км к северо-западу от Керчи на глубине 10 км.
Это произошло около 11:47 по киевскому времени.
Что говорят местные?
Оккупационные "власти" полуострова пока не комментировали ситуацию.
В соцсетях жители оккупированного Щелкино сообщали, что в квартирах "трясло" мебель и технику.
Топ комментарии
+18 Ksenia VB
показать весь комментарий02.02.2026 13:12 Ответить Ссылка
+17 Ольга Пелле
показать весь комментарий02.02.2026 13:15 Ответить Ссылка
+13 Серый Вовк
показать весь комментарий02.02.2026 13:37 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ksenia VB
показать весь комментарий02.02.2026 13:12 Ответить Мне нравится 18 Ссылка
Ан Мур
показать весь комментарий02.02.2026 13:13 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ольга Пелле
показать весь комментарий02.02.2026 13:15 Ответить Мне нравится 17 Ссылка
Дзядзьо Добрий
показать весь комментарий02.02.2026 13:20 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Dimon Huligun
показать весь комментарий02.02.2026 13:20 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
Fox Fox #573921
показать весь комментарий02.02.2026 13:22 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Alessandro Moretti
показать весь комментарий02.02.2026 14:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Fox Fox #573921
показать весь комментарий02.02.2026 13:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Серый Вовк
показать весь комментарий02.02.2026 13:37 Ответить Мне нравится 13 Ссылка
Alessandro Moretti
показать весь комментарий02.02.2026 14:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Volodymyr Kobylianskyi
показать весь комментарий02.02.2026 16:07 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Yuriy Shmidt
показать весь комментарий02.02.2026 15:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль