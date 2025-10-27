РУС
Землетрясение магнитудой 6,1 ударило по западу Турции - есть обрушения зданий и жертвы

Землетрясение в Турции 27 октября: магнитуда - 6,1

В Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Как сообщает Цензор.НЕТ, подземные толчки зафиксировали в понедельник вечером в районе города Синдирги, провинция Балыкесир.

Эпицентр залегал на глубине около шести километров, поэтому землетрясение ощущалось даже в Стамбуле, Измире, Манисе и Бурсе, пишет Associated Press со ссылкой на Агентство по управлению последствиями стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Местные СМИ сообщают о поврежденных и разрушенных домах, особенно в районе эпицентра. Спасатели работают на местах обвалов, разбирают завалы и проверяют сооружения на безопасность. По предварительным данным, погибла одна пожилая женщина, еще несколько человек получили ранения.

После основного толчка в регионе зафиксирована серия более слабых землетрясений. Власти призывают жителей не возвращаться в поврежденные здания, поскольку существует риск новых обвалов.

Не первое землетрясение в этом районе

Район Баликесир расположен на пересечении крупных тектонических разломов, поэтому землетрясения здесь случаются часто. В августе этого года в Синдирге уже произошел толчок магнитудой 6,1, тогда погиб один человек.

Турция остается одной из самых сейсмически активных стран мира - в 2023 году мощное землетрясение магнитудой 7,8 унесло жизни более 53 тысяч человек.

