УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3867 відвідувачів онлайн
Новини
741 3

Землетрус магнітудою 6,1 ударив по заходу Туреччини - є обвали будівель та жертви

Землетрус у Туреччині 27 жовтня: магнітуда - 6,1

У Туреччині стався потужний землетрус магнітудою 6,1. Як повідомляє Цензор.НЕТ, підземні поштовхи зафіксували у понеділок увечері в районі міста Синдірґі, провінція Баликесір.

Епіцентр залягав на глибині близько шести кілометрів, тож землетрус відчувався навіть у Стамбулі, Ізмірі, Манісі та Бурсі, пише Associated Press із посиланням на Агентство з управління наслідками стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD).

Читайте: Ердоган запропонував Трампу й Путіну зустрітися в Туреччині

Місцеві ЗМІ повідомляють про пошкоджені та зруйновані будинки, особливо у районі епіцентру. Рятувальники працюють на місцях обвалів, розбирають завали та перевіряють споруди на безпечність. За попередніми даними, загинула одна жінка похилого віку, ще кілька людей отримали поранення.

Після основного поштовху в регіоні зафіксовано серію слабших землетрусів. Влада закликає мешканців не повертатися до пошкоджених будівель, оскільки існує ризик нових обвалів.

Читайте також: 19-річна Анастасія Маслій та її мама загинули внаслідок дронової атаки РФ на Київ. ФОТО

Не перший землетрус у цьому районі

Район Баликесір розташований на перетині великих тектонічних розломів, тому землетруси тут трапляються часто. У серпні цього року в Синдірґі вже стався поштовх магнітудою 6,1, тоді загинула одна людина.

Туреччина залишається однією з найбільш сейсмічно активних країн світу - у 2023 році потужний землетрус магнітудою 7,8 забрав життя понад 53 тисяч людей.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

землетрус (183) Туреччина (3701) жертви (1919)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нічого,грошей з рашки набариговали багато не бачучі горе українців, якось відбудуються
показати весь коментар
28.10.2025 00:09 Відповісти
Відкриють курорти для росіян і гроші будуть.
показати весь коментар
28.10.2025 00:25 Відповісти
До Криму "хвиля" не дійшла? Кримський міст цікавить ....
показати весь коментар
28.10.2025 01:31 Відповісти
 
 