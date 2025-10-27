Землетрус магнітудою 6,1 ударив по заходу Туреччини - є обвали будівель та жертви

У Туреччині стався потужний землетрус магнітудою 6,1. Як повідомляє Цензор.НЕТ, підземні поштовхи зафіксували у понеділок увечері в районі міста Синдірґі, провінція Баликесір.

Епіцентр залягав на глибині близько шести кілометрів, тож землетрус відчувався навіть у Стамбулі, Ізмірі, Манісі та Бурсі, пише Associated Press із посиланням на Агентство з управління наслідками стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD).

Місцеві ЗМІ повідомляють про пошкоджені та зруйновані будинки, особливо у районі епіцентру. Рятувальники працюють на місцях обвалів, розбирають завали та перевіряють споруди на безпечність. За попередніми даними, загинула одна жінка похилого віку, ще кілька людей отримали поранення.

Після основного поштовху в регіоні зафіксовано серію слабших землетрусів. Влада закликає мешканців не повертатися до пошкоджених будівель, оскільки існує ризик нових обвалів.

Не перший землетрус у цьому районі

Район Баликесір розташований на перетині великих тектонічних розломів, тому землетруси тут трапляються часто. У серпні цього року в Синдірґі вже стався поштовх магнітудою 6,1, тоді загинула одна людина.

Туреччина залишається однією з найбільш сейсмічно активних країн світу - у 2023 році потужний землетрус магнітудою 7,8 забрав життя понад 53 тисяч людей.

