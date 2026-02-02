УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18548 відвідувачів онлайн
Новини Землетруси в Україні
2 197 12

Землетрус магнітудою 4,8 зафіксували біля окупованого Криму

Поблизу окупованого Криму зафіксували землетрус магнітудою 4,8. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Європейського середземноморського сейсмологічного центру.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Поштовхи зафіксували за 78 км на північний захід від Керчі на глибині 10 км.

Це трапилося близько 11:47 за київським часом.

Що кажуть місцеві?

Окупаційна "влада" півострова наразі не коментувала ситуацію.

У соцмережах жителі окупованого Щолкіно повідомляли, що у квартирах "трусило" меблі та техніку.

Читайте: Землетрус магнітудою 6,1 ударив по заходу Туреччини - є обвали будівель та жертви

Землетрус зафіксували поблизу окупованого Криму: що відомо?
Землетрус зафіксували поблизу окупованого Криму: що відомо?

Автор: 

землетрус (180) Крим (14072)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Хотілось би хоча би 9 балів
показати весь коментар
02.02.2026 13:12 Відповісти
+17
Міст не тріснув? Жаль.
показати весь коментар
02.02.2026 13:15 Відповісти
+13
Это конечно маловато будет, но вполне возможно что плиты на которых мост стоит незаконный, могли и сместиться в нужном направлении...
показати весь коментар
02.02.2026 13:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хотілось би хоча би 9 балів
показати весь коментар
02.02.2026 13:12 Відповісти
Свого часу в Сімферополі такий подібний землетрус в морі (біля Семеїзу - ??) я навіть не помітив.
показати весь коментар
02.02.2026 13:13 Відповісти
Міст не тріснув? Жаль.
показати весь коментар
02.02.2026 13:15 Відповісти
В Щелкіно при совєцькій владі планували і почали будувати атомну електростанцію. На розломі. Генії! Жаль, не добудували.
показати весь коментар
02.02.2026 13:20 Відповісти
Десятку давай, з епіцентром в Севастополі
показати весь коментар
02.02.2026 13:20 Відповісти
у бункері у пуйла
показати весь коментар
02.02.2026 13:22 Відповісти
Краще в Мацквє 🤣
показати весь коментар
02.02.2026 14:35 Відповісти
це тільки початок
показати весь коментар
02.02.2026 13:21 Відповісти
Это конечно маловато будет, но вполне возможно что плиты на которых мост стоит незаконный, могли и сместиться в нужном направлении...
показати весь коментар
02.02.2026 13:37 Відповісти
Окупованого чи тимчасово окупованого?
показати весь коментар
02.02.2026 14:33 Відповісти
правильно - нашого Криму!
показати весь коментар
02.02.2026 16:07 Відповісти
У відповідь на застосування кремлем кліматичної зброї проти України, частини Східної Європи та США, Вашингтон натякнув на наявність у себе тектонічної зброї . Надіємся що після натяку буде повноцінне застосування .
показати весь коментар
02.02.2026 15:28 Відповісти
 
 