Землетрус магнітудою 4,8 зафіксували біля окупованого Криму

Поблизу окупованого Криму зафіксували землетрус магнітудою 4,8.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Європейського середземноморського сейсмологічного центру.

Поштовхи зафіксували за 78 км на північний захід від Керчі на глибині 10 км.

Це трапилося близько 11:47 за київським часом.

Що кажуть місцеві?

Окупаційна "влада" півострова наразі не коментувала ситуацію.

У соцмережах жителі окупованого Щолкіно повідомляли, що у квартирах "трусило" меблі та техніку.

