Новости Землетрясения в Украине
Землетрясение 6 февраля зафиксировали недалеко от Полтавы

Вблизи Полтавы произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло вечером 6 февраля вблизи Полтавы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Что говорят сейсмологи?

По данным специалистов, подземные толчки произошли на глубине 9 километров. О жертвах и разрушениях не сообщается. В Главном центре специального контроля отметили, что такое землетрясение люди почти не почувствовали. 

Землетрясение в Крыму

Ранее землетрясение зафиксировали в оккупированном Крыму. Его магнитуда составила 4,8.

Толчки зафиксировали в 78 км к северо-западу от Керчи на глубине 10 км. Это произошло 2 февраля около 11:47 по киевскому времени.

землетрясение (648) Тахтаулове (791) Полтавская область (1393) Полтавский район (114)
Там Стефанчук був. Може послизнувся, і впав?
показать весь комментарий
06.02.2026 23:13 Ответить
Якби то воно було, то лід зійшов на Ворсклі та Коломку. Риби в атує плигали то рибалок з воплем "рятуйте, дядечко я у вас перекантуюсь"
показать весь комментарий
07.02.2026 02:08 Ответить
Сподіваюсь це було тестове випробування власної ЯЗ
показать весь комментарий
06.02.2026 23:30 Ответить
Нажаль, навряд чи - "підземні поштовхи були стався на глибині 9 кілометрів."
показать весь комментарий
06.02.2026 23:34 Ответить
це навмисна дезінформація. "Це не ми".
показать весь комментарий
06.02.2026 23:36 Ответить
Ти дебіл? Хто випробовує ядерку біля міст? Цьому більше не наливати
показать весь комментарий
06.02.2026 23:41 Ответить
Ох біда з людьми. Геть не вміють думати. Якщо б була якась ЯЗ, то був би якийсь слід. І як мінімум Китай дав би знати про це пуйлу, або вони б самі додумались. Коротше, якщо б це реально було, то зараз би такий крик вий збоку боліт, що вже б готувалась ядерка (реальна) у відповідь.
показать весь комментарий
06.02.2026 23:56 Ответить
Нижче є новина що китай у 2020р. провів сам випробування, і ніхто не бу-бу.
показать весь комментарий
07.02.2026 00:03 Ответить
Бу-бу, тільки десь там в себе. Бо Китай давно вже з ЯЗ, і є експортером багатьох рідкісних металів, електронних компонентів, та й взагалі дешевих товарів. А що у нас є такого незамінного щоб нас не перетворили на умовний Ірак?
показать весь комментарий
07.02.2026 00:22 Ответить
Умовний Ірак за три дні?
показать весь комментарий
07.02.2026 01:43 Ответить
Можете сипати сарказмом скільки хочете, але коли нанесуть ядерний удар по одному з міст України, тоді будете писати про 3 дні чи 2-3 тижні.
показать весь комментарий
07.02.2026 02:28 Ответить
Саме цікаве що саме на Полтавщину наразі летить хмара з шахедів 🤔
показать весь комментарий
06.02.2026 23:43 Ответить
як там себе почуває міст ?
показать весь комментарий
07.02.2026 00:07 Ответить
 
 