Землетрясение 6 февраля зафиксировали недалеко от Полтавы

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло вечером 6 февраля вблизи Полтавы.



Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Что говорят сейсмологи?

По данным специалистов, подземные толчки произошли на глубине 9 километров. О жертвах и разрушениях не сообщается. В Главном центре специального контроля отметили, что такое землетрясение люди почти не почувствовали.

Землетрясение в Крыму

Ранее землетрясение зафиксировали в оккупированном Крыму. Его магнитуда составила 4,8.

Толчки зафиксировали в 78 км к северо-западу от Керчи на глубине 10 км. Это произошло 2 февраля около 11:47 по киевскому времени.

