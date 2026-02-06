Землетрус 6 лютого зафіксували неподалік Полтави

Поблизу Полтави стався землетрус

Землетрус магнітудою 3,1 стався ввечері 6 лютого поблизу Полтави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Що кажуть сейсмологи?

За даними фахівців, підземні поштовхи були стався на глибині 9 кілометрів. Про жертви і руйнування не повідомляється.  У Головному центрі спеціального контролю зазначили, що такий землетрус люди майже не відчули. 

Землетрус в Криму

Раніше землетрус зафіксували в окупованому Криму. Його магнітуда була магнітудою 4,8.

Поштовхи зафіксували за 78 км на північний захід від Керчі на глибині 10 км. Це трапилося 2 лютого близько 11:47 за київським часом.

землетрус Полтава Полтавська область Полтавський район
Там Стефанчук був. Може послизнувся, і впав?
показати весь коментар
06.02.2026 23:13 Відповісти
Якби то воно було, то лід зійшов на Ворсклі та Коломку. Риби в атує плигали то рибалок з воплем "рятуйте, дядечко я у вас перекантуюсь"
показати весь коментар
07.02.2026 02:08 Відповісти
Сподіваюсь це було тестове випробування власної ЯЗ
показати весь коментар
06.02.2026 23:30 Відповісти
Нажаль, навряд чи - "підземні поштовхи були стався на глибині 9 кілометрів."
показати весь коментар
06.02.2026 23:34 Відповісти
це навмисна дезінформація. "Це не ми".
показати весь коментар
06.02.2026 23:36 Відповісти
Ти дебіл? Хто випробовує ядерку біля міст? Цьому більше не наливати
показати весь коментар
06.02.2026 23:41 Відповісти
Ох біда з людьми. Геть не вміють думати. Якщо б була якась ЯЗ, то був би якийсь слід. І як мінімум Китай дав би знати про це пуйлу, або вони б самі додумались. Коротше, якщо б це реально було, то зараз би такий крик вий збоку боліт, що вже б готувалась ядерка (реальна) у відповідь.
показати весь коментар
06.02.2026 23:56 Відповісти
Нижче є новина що китай у 2020р. провів сам випробування, і ніхто не бу-бу.
показати весь коментар
07.02.2026 00:03 Відповісти
Бу-бу, тільки десь там в себе. Бо Китай давно вже з ЯЗ, і є експортером багатьох рідкісних металів, електронних компонентів, та й взагалі дешевих товарів. А що у нас є такого незамінного щоб нас не перетворили на умовний Ірак?
показати весь коментар
07.02.2026 00:22 Відповісти
Умовний Ірак за три дні?
показати весь коментар
07.02.2026 01:43 Відповісти
Можете сипати сарказмом скільки хочете, але коли нанесуть ядерний удар по одному з міст України, тоді будете писати про 3 дні чи 2-3 тижні.
показати весь коментар
07.02.2026 02:28 Відповісти
Саме цікаве що саме на Полтавщину наразі летить хмара з шахедів 🤔
показати весь коментар
06.02.2026 23:43 Відповісти
як там себе почуває міст ?
показати весь коментар
07.02.2026 00:07 Відповісти
 
 