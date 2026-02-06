Землетрус 6 лютого зафіксували неподалік Полтави

Землетрус магнітудою 3,1 стався ввечері 6 лютого поблизу Полтави.



Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Що кажуть сейсмологи?

За даними фахівців, підземні поштовхи були стався на глибині 9 кілометрів. Про жертви і руйнування не повідомляється. У Головному центрі спеціального контролю зазначили, що такий землетрус люди майже не відчули.

Землетрус в Криму

Раніше землетрус зафіксували в окупованому Криму. Його магнітуда була магнітудою 4,8.

Поштовхи зафіксували за 78 км на північний захід від Керчі на глибині 10 км. Це трапилося 2 лютого близько 11:47 за київським часом.

