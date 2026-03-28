Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Полтавской области

В субботу, 28 марта, в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 (по шкале Рихтера).

Об этом в соцсети Facebook сообщает Главный центр специального контроля, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"28 марта 2026 года в 19:50:07 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Полтавском районе Полтавской области, Мачуховская ТГ, магнитудой 3,2 (по шкале Рихтера), на глубине 8 км. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым", — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

Шось часто останнім часом землетрусів біля Полтави...
28.03.2026 22:38 Ответить
Наслідки видобування газу.Газ викачують-пустоти схлопуються.Така моя думка.
28.03.2026 22:41 Ответить
Мабуть так.В Кривому Рогу бували аналогічні.
28.03.2026 22:45 Ответить
ну, на глибині 8 км.. х.з.
28.03.2026 23:00 Ответить
Вже декілька днів наносять удари по інфраструктурі газ.видобування в області... Можливо це наслідки цих ударів.
28.03.2026 23:21 Ответить
 
 