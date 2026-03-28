Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Полтавской области

В субботу, 28 марта, в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 (по шкале Рихтера).

Об этом в соцсети Facebook сообщает Главный центр специального контроля, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

"28 марта 2026 года в 19:50:07 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Полтавском районе Полтавской области, Мачуховская ТГ, магнитудой 3,2 (по шкале Рихтера), на глубине 8 км. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым", — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

Землетрясения в Полтавской области

Напомним, что 8 февраля 2026 года в Полтавской области зафиксировали землетрясение.

Вечером 6 февраля вблизи Полтавы также зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1. Подземные толчки произошли на глубине 9 километров. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

