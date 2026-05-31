Вблизи Крыма произошло землетрясение

В районе временно оккупированного Крыма зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного центра специального контроля.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подземные толчки в Черном море

Отмечается, что 31 мая в 19:08 было зафиксировано землетрясение силой 3,3 по шкале Рихтера. Эпицентр находился в Черном море, примерно в 15 километрах от побережья Крыма. Глубина составила 10 километров.

По классификации специалистов, землетрясение относится к категории едва ощутимых.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 2,6 зафиксировали в Полтавской области.

Читайте также: В оккупированном Крыму вводят талоны на бензин и запрещают заправку в канистры