Поблизу Криму стався землетрус
У районі тимчасово окупованого Криму зафіксовано землетрус магнітудою 3,3.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.
Підземні поштовхи у Чорному морі
Зазначається, що 31 травня о 19:08 було зафіксовано землетрус силою 3,3 за шкалою Ріхтера. Епіцентр розташовувався у Чорному морі, приблизно за 15 кілометрів до узбережжя Криму. Глибина становила 10 кілометрів.
За класифікацією фахівців, землетрус відноситься до категорії ледве відчутних.
Раніше повідомлялося, що землетрус магнітудою 2,6 зафіксували у Полтавській області.
