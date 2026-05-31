Поблизу Криму стався землетрус

У районі тимчасово окупованого Криму зафіксовано землетрус магнітудою 3,3.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.

Підземні поштовхи у Чорному морі

Зазначається, що 31 травня о 19:08 було зафіксовано землетрус силою 3,3 за шкалою Ріхтера. Епіцентр розташовувався у Чорному морі, приблизно за 15 кілометрів до узбережжя Криму. Глибина становила 10 кілометрів.

За класифікацією фахівців, землетрус відноситься до категорії ледве відчутних.

Раніше повідомлялося, що землетрус магнітудою 2,6 зафіксували у Полтавській області.

