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Новини Землетруси в Україні
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П’ять землетрусів зафіксували біля окупованого Криму: магнітудою від 3,3 до 4,2 (оновлено)

22 червня біля окупованого Криму зафіксували 5 землетрусів магнітудою від 3,3 до 4,2.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Епіцентр землетрусу знаходився у Чорному морі (13 км до узбережжя Криму), на глибині 19 км. За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних.

Станом на 9:30 стало відомо про п'ять землеструсів.

Землетруси фіксували близько 5:09, 5:27, 6:14, 7:11, 8:48.

Чотири землетруси сталися в окупованому Криму: що відомо?

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Чотири землетруси сталися в окупованому Криму: що відомо?

Що передувало?

Землетрус біля окупованого Криму востаннє фіксували 31 травня 2026 року. Тоді магнітуда скалала 3,3.

Автор: 

землетрус (182) Крим (14144)
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Топ коментарі
+10
1927 чекаємо всі
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22.06.2026 09:16 Відповісти
+6
От якби землетрусом склало той міст, оце б було епічно ☺️
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22.06.2026 09:53 Відповісти
+5
То кримський міст тріщить у Керчі.
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22.06.2026 09:15 Відповісти

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