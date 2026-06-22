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П’ять землетрусів зафіксували біля окупованого Криму: магнітудою від 3,3 до 4,2 (оновлено)
22 червня біля окупованого Криму зафіксували 5 землетрусів магнітудою від 3,3 до 4,2.
Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Епіцентр землетрусу знаходився у Чорному морі (13 км до узбережжя Криму), на глибині 19 км. За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних.
Станом на 9:30 стало відомо про п'ять землеструсів.
Землетруси фіксували близько 5:09, 5:27, 6:14, 7:11, 8:48.
Що передувало?
Землетрус біля окупованого Криму востаннє фіксували 31 травня 2026 року. Тоді магнітуда скалала 3,3.
Топ коментарі
+10 Речь Брежнева
показати весь коментар22.06.2026 09:16 Відповісти Посилання
+6 Bohdanov Dmytro #550873
показати весь коментар22.06.2026 09:53 Відповісти Посилання
+5 Oleksandr Yur
показати весь коментар22.06.2026 09:15 Відповісти Посилання
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