Землетрус магнітудою 1,6 зафіксували на Хмельниччині

У Новоушицькій територіальній громаді Хмельницької області 9 липня зареєстрували землетрус магнітудою 1,6 за шкалою Ріхтера.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

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За даними фахівців, епіцентр землетрусу розташовувався на території Новоушицької громади, а осередок залягав на глибині 5 кілометрів.

У Головному центрі спеціального контролю зазначили, що за класифікацією землетрусів цей підземний поштовх належить до невідчутних.

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