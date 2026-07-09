Землетрус магнітудою 1,6 зафіксували на Хмельниччині
У Новоушицькій територіальній громаді Хмельницької області 9 липня зареєстрували землетрус магнітудою 1,6 за шкалою Ріхтера.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
За даними фахівців, епіцентр землетрусу розташовувався на території Новоушицької громади, а осередок залягав на глибині 5 кілометрів.
У Головному центрі спеціального контролю зазначили, що за класифікацією землетрусів цей підземний поштовх належить до невідчутних.
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