Более двух лет не служила и получила 1,5 млн грн: на Закарпатье будут судить военную и экс-командира
Военнослужащая более двух лет фактически не проходила службу, однако продолжала получать денежное довольствие и дополнительные выплаты. По данным следствия, бывший командир батальона знал о ее отсутствии и скрывал это от командования.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Судебно-юридической газеты", обвинительный акт в отношении экс-командира одной из воинских частей и его 31-летней подчиненной направлен в суд.
В часть приезжала лишь для видимости
Следствие установило, что военнослужащая находилась по месту жительства и не выполняла служебных обязанностей. В воинской части она появлялась лишь время от времени, создавая видимость прохождения службы.
Бывший комбат, по версии следствия, знал об этом, позволял подчиненной не появляться в месте дислокации подразделения и не сообщал о ее отсутствии командованию.
Другим военным офицер объяснял, что женщина якобы выполняет отдельные поручения по его распоряжению.
Несмотря на фактическое отсутствие на службе, ей продолжали начислять денежное довольствие и дополнительное вознаграждение. В целом, по подсчетам следствия, она безосновательно получила более 1,5 млн грн бюджетных средств.
Бывшего комбата уже судят по другому делу
Схему сотрудники ГБР раскрыли совместно с Нацполицией, СБУ и Военной службой правопорядка в ходе расследования другой предполагаемой противоправной деятельности бывшего комбата.
В феврале 2025 года в суд уже передали другой обвинительный акт в отношении этого офицера. По данным ГБР, он вымогал у подчиненных деньги за то, чтобы их не направляли в районы ведения боевых действий.
В новом деле экс-комбата обвиняют в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в уклонении от военной службы. Его подчиненной инкриминируют уклонение от военной службы и пособничество в злоупотреблении служебным положением.
В случае доказательства вины обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
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