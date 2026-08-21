Более двух лет не служила и получила 1,5 млн грн: на Закарпатье будут судить военную и экс-командира

Военнослужащая более двух лет фактически не проходила службу, однако продолжала получать денежное довольствие и дополнительные выплаты. По данным следствия, бывший командир батальона знал о ее отсутствии и скрывал это от командования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Судебно-юридической газеты", обвинительный акт в отношении экс-командира одной из воинских частей и его 31-летней подчиненной направлен в суд.

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В часть приезжала лишь для видимости

Следствие установило, что военнослужащая находилась по месту жительства и не выполняла служебных обязанностей. В воинской части она появлялась лишь время от времени, создавая видимость прохождения службы.

Бывший комбат, по версии следствия, знал об этом, позволял подчиненной не появляться в месте дислокации подразделения и не сообщал о ее отсутствии командованию.

Другим военным офицер объяснял, что женщина якобы выполняет отдельные поручения по его распоряжению.

Несмотря на фактическое отсутствие на службе, ей продолжали начислять денежное довольствие и дополнительное вознаграждение. В целом, по подсчетам следствия, она безосновательно получила более 1,5 млн грн бюджетных средств.

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Бывшего комбата уже судят по другому делу

Схему сотрудники ГБР раскрыли совместно с Нацполицией, СБУ и Военной службой правопорядка в ходе расследования другой предполагаемой противоправной деятельности бывшего комбата.

В феврале 2025 года в суд уже передали другой обвинительный акт в отношении этого офицера. По данным ГБР, он вымогал у подчиненных деньги за то, чтобы их не направляли в районы ведения боевых действий.

В новом деле экс-комбата обвиняют в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в уклонении от военной службы. Его подчиненной инкриминируют уклонение от военной службы и пособничество в злоупотреблении служебным положением.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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