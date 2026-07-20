В Донецкой области раскрыли схему с "боевыми" на сумму свыше 2,35 млн грн: сообщили о подозрении троим военным. ФОТО

Двум начальникам медицинской службы воинской части и их подчиненной военнослужащей сообщили о подозрении в связи со схемой незаконного начисления боевых выплат на сумму свыше 2,35 млн грн. По версии следствия, женщине на протяжении более двух лет оформляли дополнительное вознаграждение за якобы непосредственное участие в боевых действиях, хотя фактически она находилась в Краматорске, Сумах или за пределами Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

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По данным следствия, схема действовала с октября 2022 года по февраль 2025 года. Должностные лица, которые в разное время возглавляли медицинскую службу воинской части, вносили в рапорты и другие служебные документы ложные сведения об участии подчиненной в выполнении боевых и специальных задач. На основании этих документов оформлялись справки, которые становились основанием для начисления дополнительного вознаграждения.

Кроме того, следствие установило, что оба начальника медицинской службы скрывали факты уклонения военнослужащей от выполнения служебных обязанностей. В августе 2024 года и январе 2025 года она находилась в Сумах, однако продолжала получать денежное довольствие, а период её отсутствия безосновательно засчитывался в выслугу лет.

По подсчетам правоохранителей, первый начальник медицинской службы обеспечил незаконное начисление более 1,6 млн грн, его преемник — еще более 750 тыс. грн. Общая сумма ущерба государству превысила 2,35 млн грн.









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Действия двух должностных лиц квалифицированы по статьям о злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге и пособничестве в уклонении от военной службы. Их подчиненной инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах в условиях военного положения и уклонение от несения военной службы.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения. Действующий начальник медицинской службы будет находиться под личным обязательством, его предшественник — под ночным домашним арестом, а военнослужащая должна внести залог в размере 266 240 грн. Прокуратура уже обжаловала эти решения.

В то же время действующий начальник медицинской службы полностью возместил государству ущерб, причиненный его действиями, выплатив 754 838 грн. Досудебное расследование проводит Территориальное управление ГБР в Краматорске при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Донецкой области.

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