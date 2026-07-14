На Сумщине раскрыли схему фиктивных боевых командировок: офицер нанес государству ущерб в размере 2,6 млн грн, - ГБР. ФОТО

Начальника группы по работе с участниками боевых действий одной из воинских частей в Сумской области уличили в организации схемы фиктивных боевых командировок. По данным следствия, в результате незаконного начисления повышенного денежного довольствия государству нанесен ущерб почти на 2,6 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, офицер "пристроил" к штабу пятерых военнослужащих из других подразделений. Через их командиров он оформлял документы о якобы выполнении ими боевых задач в Харьковской и Сумской областях.

На самом деле военнослужащие всё это время находились в штабе и не принимали непосредственного участия в боевых действиях. Несмотря на это, каждому из них ежемесячно безосновательно начисляли около 170 тысяч гривен повышенного денежного довольствия.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 2,6 млн грн "боевых": раскрыта схема незаконных выплат военным, - СБУ. ФОТО

В ГБР отметили, что большую часть этих средств офицер требовал передавать ему.

По информации правоохранителей, схема действовала с сентября 2024 года по февраль 2025 года. За это время государству был нанесен ущерб почти на 2,6 млн грн.

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба суд наложил арест на имущество фигуранта, в частности на жилой дом, два земельных участка и два автомобиля.

Офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Сумской области раскрыли схему с "боевыми" на 3,4 миллиона: подозрение получили трое чиновников