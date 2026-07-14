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На Сумщине раскрыли схему фиктивных боевых командировок: офицер нанес государству ущерб в размере 2,6 млн грн, - ГБР. ФОТО

Начальника группы по работе с участниками боевых действий одной из воинских частей в Сумской области уличили в организации схемы фиктивных боевых командировок. По данным следствия, в результате незаконного начисления повышенного денежного довольствия государству нанесен ущерб почти на 2,6 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Государственное бюро расследований.

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По данным следствия, офицер "пристроил" к штабу пятерых военнослужащих из других подразделений. Через их командиров он оформлял документы о якобы выполнении ими боевых задач в Харьковской и Сумской областях.

На самом деле военнослужащие всё это время находились в штабе и не принимали непосредственного участия в боевых действиях. Несмотря на это, каждому из них ежемесячно безосновательно начисляли около 170 тысяч гривен повышенного денежного довольствия.

Сотрудники ГБР разоблачили офицера, организовавшего схему незаконного начисления боевых выплат
Сотрудники ГБР разоблачили офицера, организовавшего схему незаконного начисления боевых выплат

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 2,6 млн грн "боевых": раскрыта схема незаконных выплат военным, - СБУ. ФОТО

В ГБР отметили, что большую часть этих средств офицер требовал передавать ему.

По информации правоохранителей, схема действовала с сентября 2024 года по февраль 2025 года. За это время государству был нанесен ущерб почти на 2,6 млн грн.

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба суд наложил арест на имущество фигуранта, в частности на жилой дом, два земельных участка и два автомобиля.

Офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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коррупция (8802) Сумская область (4339) ВСУ (7961)
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