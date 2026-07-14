На Сумщині викрили схему фіктивних бойових відряджень: офіцер завдав державі збитків на 2,6 млн грн, - ДБР. ФОТО

Начальника групи по роботі з учасниками бойових дій однієї з військових частин на Сумщині викрили в організації схеми фіктивних бойових відряджень. За даними слідства, через незаконне нарахування підвищеного грошового забезпечення державі завдано збитків майже на 2,6 млн грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Державне бюро розслідувань.

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За даними слідства, офіцер "прилаштував" до штабу п'ятьох військовослужбовців з інших підрозділів. Через їхніх командирів він оформлював документи про нібито виконання ними бойових завдань у Харківській та Сумській областях.

Насправді військовослужбовці весь цей час перебували у штабі та не брали безпосередньої участі у бойових діях. Попри це кожному з них щомісяця безпідставно нараховували близько 170 тисяч гривень підвищеного грошового забезпечення.





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У ДБР зазначили, що більшу частину цих коштів офіцер вимагав передавати йому.

За інформацією правоохоронців, схема діяла з вересня 2024 року до лютого 2025 року. За цей час державі було завдано збитків майже на 2,6 млн грн.

Для забезпечення відшкодування завданих збитків суд наклав арешт на майно фігуранта, зокрема на житловий будинок, дві земельні ділянки та два автомобілі.

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

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