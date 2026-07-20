На Донеччині викрили схему з "бойовими" на понад 2,35 млн грн: підозру отримали троє військових. ФОТО

Двоє начальників медичної служби військової частини та їхня підлегла військовослужбовиця отримали підозри через схему незаконного нарахування бойових виплат на понад 2,35 млн грн. За версією слідства, жінці протягом понад двох років оформлювали додаткову винагороду за нібито безпосередню участь у бойових діях, хоча фактично вона перебувала у Краматорську, Сумах або за межами Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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За даними слідства, схема діяла з жовтня 2022 року до лютого 2025 року. Посадовці, які у різний час очолювали медичну службу військової частини, вносили до рапортів та інших службових документів неправдиві відомості про участь підлеглої у виконанні бойових і спеціальних завдань. На підставі цих документів оформлювали довідки, що ставали підставою для нарахування додаткової винагороди.

Крім того, слідство встановило, що обидва начальники медичної служби приховували факти ухилення військовослужбовиці від виконання службових обов'язків. У серпні 2024 року та січні 2025 року вона перебувала у Сумах, однак продовжувала отримувати грошове забезпечення, а період її відсутності безпідставно зараховувався до вислуги років.

За підрахунками правоохоронців, перший начальник медичної служби забезпечив незаконне нарахування понад 1,6 млн грн, його наступник — ще понад 750 тис. грн. Загальна сума збитків державі перевищила 2,35 млн грн.









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Дії двох посадовців кваліфіковано за статтями про зловживання службовим становищем, службове підроблення та пособництво в ухиленні від військової служби. Їхній підлеглій інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та ухилення від несення військової служби.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Чинний начальник медичної служби перебуватиме під особистим зобов'язанням, його попередник — під нічним домашнім арештом, а військовослужбовиця має внести заставу в розмірі 266 240 грн. Прокуратура вже оскаржила ці рішення.

Водночас чинний начальник медичної служби повністю відшкодував державі збитки, завдані його діями, сплативши 754 838 грн. Досудове розслідування здійснює Територіальне управління ДБР у Краматорську за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Донецькій області.

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