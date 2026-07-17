Паспорт РФ і 1,3 млн грн "бойових" виплат: викрито підполковника і його цивільну дружину, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру заступнику командира однієї з військових частин на Запоріжжі та його цивільній дружині.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, підполковник допоміг жінці, яка більшість часу перебувала вдома у Прилуках, незаконно отримувати грошове забезпечення та виплати за нібито виконання бойових завдань. Загалом за майже три роки такої "служби" жінка отримала майже 1,3 млн гривень.

Також встановлено, що чоловік і жінка проживали однією сім’єю з 2021 року. На той час вона була громадянкою РФ та мала посвідку на тимчасове проживання в Україні.

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У 2023 році чоловік обійняв посаду заступника командира батальйону військової частини на Запоріжжі та допоміг співмешканці влаштуватися на службу до свого підрозділу. Жінка підписала контракт та обійняла посаду командира відділення взводу зв’язку. Однак, коли підрозділ вирушив виконувати бойові завдання на Запорізькому напрямку, вона залишилася вдома у Прилуках.

Займалася блогерством і "служила" дистанційно

Із травня 2023 року до квітня 2026 року жінка лише періодично приїжджала до Запорізької області. Загалом за майже три роки вона перебувала там 142 дні. Попри це, їй регулярно нараховували грошове забезпечення та додаткові виплати за нібито виконання бойових завдань.

У цей час жінка займалася домашнім господарством і блогерством, а окремі службові питання вирішувала дистанційно. Вона також активно вела соціальні мережі, де публікувала фотографії у військовій формі.

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У ДБР додали, що підполковник приховував відсутність співмешканки у підрозділі, сприяв оформленню документів із недостовірними відомостями та забезпечував подальше нарахування їй виплат. При цьому про близькі стосунки між ними командуванню не повідомляв.

Паспорт РФ

Громадянство України жінка отримала лише у 2026 році, після чого звільнилася з військової служби. Водночас у неї залишився паспорт громадянки російської федерації, чинний до 2030 року.

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Що загрожує

Працівники ДБР викрили схему та повідомили обом фігурантам про підозру.

Підполковнику інкримінують пособництво в ухиленні від несення обов’язків військової служби, зловживання службовим становищем, а також складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Його цивільній дружині повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби та пособництві у зловживанні службовим становищем (ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкції інкримінованих статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.



