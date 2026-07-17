Паспорт РФ и 1,3 млн грн "боевых" выплат: разоблачены подполковник и его гражданская жена, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Заместителю командира одной из воинских частей в Запорожской области и его гражданской супруге предъявлено подозрение.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, подполковник помог женщине, которая большую часть времени находилась дома в Прилуках, незаконно получать денежное довольствие и выплаты за якобы выполнение боевых задач. Всего за почти три года такой "службы" женщина получила почти 1,3 млн гривен.

Также установлено, что мужчина и женщина проживали одной семьей с 2021 года. На тот момент она была гражданкой РФ и имела вид на временное проживание в Украине.

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В 2023 году мужчина занял должность заместителя командира батальона воинской части в Запорожье и помог сожительнице устроиться на службу в свое подразделение. Женщина подписала контракт и заняла должность командира отделения взвода связи. Однако, когда подразделение отправилось выполнять боевые задачи на Запорожском направлении, она осталась дома в Прилуках.

Занималась блогерством и "служила" дистанционно

С мая 2023 года по апрель 2026 года женщина лишь периодически приезжала в Запорожскую область. Всего за почти три года она провела там 142 дня. Несмотря на это, ей регулярно начисляли денежное довольствие и дополнительные выплаты за якобы выполнение боевых задач.

В это время женщина занималась домашним хозяйством и вела блог, а отдельные служебные вопросы решала удаленно. Она также активно вела социальные сети, где публиковала фотографии в военной форме.

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В ГБР добавили, что подполковник скрывал отсутствие сожительницы в подразделении, содействовал оформлению документов с недостоверными сведениями и обеспечивал дальнейшее начисление ей выплат. При этом о близких отношениях между ними командованию не сообщал.

Паспорт РФ

Гражданство Украины женщина получила только в 2026 году, после чего уволилась с военной службы. В то же время у нее остался паспорт гражданки Российской Федерации, действующий до 2030 года.

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Что грозит

Сотрудники ГБР раскрыли схему и сообщили обоим фигурантам о подозрении.

Подполковнику инкриминируют пособничество в уклонении от несения обязанностей военной службы, злоупотребление служебным положением, а также составление и выдачу заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Его гражданской супруге сообщено о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы и пособничестве в злоупотреблении служебным положением (ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Запорожская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.



