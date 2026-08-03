"Боевые" бухгалтеры находились в тылу, но получали по 100 тыс. грн: сообщается о новых подозрениях в воинской части на Запорожье. ФОТО

Сотрудники ГБР в сотрудничестве с Нацполицией и при содействии командования ОК "Юг" сообщили о новых подозрениях в адрес бывшего начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей и десяти его подчиненных бухгалтеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Фейковые "боевые" и миллионные убытки

Как отмечается, финансовая служба части фактически находилась в Днепропетровской области. Несмотря на это, ее руководитель вносил в официальные документы ложные сведения о том, что бухгалтеры якобы непосредственно участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении.

На основании этих документов они ежемесячно получали по 100 тысяч гривен дополнительного вознаграждения, предусмотренного для военнослужащих на передовой.

Каждому из бухгалтеров незаконно начислили от 100 до более 500 тысяч гривен. В целом с августа 2023 года по октябрь 2024 года сумма необоснованных выплат составила почти 4 млн гривен.

Кроме того, один из сотрудников финансовой службы воспользовался отсутствием надлежащего контроля и присвоил еще 7,4 млн гривен, предназначенных для выплат военнослужащим. За это преступление суд уже приговорил его к 8 годам лишения свободы.

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Подозрения

На основании собранных доказательств следователи ГБР сообщили участникам махинации о новых и уточненных подозрениях.

Бывшего начальника финансово-экономической службы подозревают в халатном отношении к военной службе, растрате имущества в результате злоупотребления служебным положением и служебном подлоге (ч. 4 ст. 425, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Десятерых бухгалтеров подозревают в присвоении чужого имущества в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

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