"Бойові" бухгалтери перебували в тилу, але отримували по 100 тис. грн: повідомлено про нові підозри у військовій частині на Запоріжжі. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією та за сприяння командування ОК "Південь" повідомили про нові підозри колишньому начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин та десятьом його підлеглим бухгалтерам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Фейкові "бойові" та мільйонні збитки

Як зазначається, фінансова служба частини фактично перебувала на Дніпропетровщині. Попри це, її керівник вносив до офіційних документів неправдиві відомості про те, що бухгалтери нібито безпосередньо беруть участь у бойових діях на Запорізькому напрямку.

На підставі цих документів вони щомісяця отримували по 100 тисяч гривень додаткової винагороди, передбаченої для військовослужбовців на передовій.

Кожному з бухгалтерів незаконно нарахували від 100 до понад 500 тисяч гривень. Загалом із серпня 2023 року до жовтня 2024 року сума безпідставних виплат становила майже 4 млн гривень.

Крім того, один із працівників фінансової служби скористався відсутністю належного контролю та привласнив ще 7,4 млн гривень, призначених для виплат військовослужбовцям. За цей злочин суд уже засудив його до 8 років позбавлення волі.

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Підозри

На підставі зібраних доказів слідчі ДБР повідомили учасникам оборудки про нові та уточнені підозри.

Колишнього начальника фінансово-економічної служби підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, розтраті майна через зловживання службовим становищем та службовому підробленні (ч. 4 ст. 425, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Десятьох бухгалтерів підозрюють у привласненні чужого майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.

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