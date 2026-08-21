Понад два роки не служила й отримала 1,5 млн грн: на Закарпатті судитимуть військову та екскомбата

Військовослужбовиця понад два роки фактично не проходила службу, однак продовжувала отримувати грошове забезпечення та додаткові виплати. За даними слідства, колишній командир батальйону знав про її відсутність і приховував це від командування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал "Судово-юридичної газети", обвинувальний акт щодо екскомбата однієї з військових частин та його 31-річної підлеглої скерували до суду.

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До частини приїжджала лише для видимості

Слідство встановило, що військовослужбовиця перебувала за місцем проживання та не виконувала службових обов'язків. У військовій частині вона з'являлася лише час від часу, створюючи видимість проходження служби.

Колишній комбат, за версією слідства, знав про це, дозволяв підлеглій не з'являтися у місці дислокації підрозділу та не повідомляв про її відсутність командуванню.

Іншим військовим офіцер пояснював, що жінка нібито виконує окремі доручення за його розпорядженням.

Попри фактичну відсутність на службі, їй продовжували нараховувати грошове забезпечення та додаткову винагороду. Загалом, за підрахунками слідства, вона безпідставно отримала понад 1,5 млн грн бюджетних коштів.

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Екскомбата вже судять в іншій справі

Схему працівники ДБР викрили спільно з Нацполіцією, СБУ та Військовою службою правопорядку під час розслідування іншої ймовірної протиправної діяльності колишнього комбата.

У лютому 2025 року до суду вже передали інший обвинувальний акт щодо цього офіцера. За даними ДБР, він вимагав у підлеглих гроші за те, щоб їх не направляли до районів ведення бойових дій.

У новому провадженні екскомбата обвинувачують у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби. Його підлеглій інкримінують ухилення від військової служби та пособництво у зловживанні службовим становищем.

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі.

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