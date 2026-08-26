У Карпатах зафіксували землетрус
У Рахівському районі Закарпаття зафіксували землетрус магнітудою 1,7.
Про це пише Цензор.НЕТіз посиланням на Головний центр спеціального контролю.
Підземні поштовхи зафіксували на глибині 7 км
Землетрус зареєстрували о 18:44:53 за київським часом. Осередок залягав на глибині семи кілометрів.
Координати джерела землетрусу — 48,09 північної широти та 24,36 східної довготи.
За класифікацією Головного центру спеціального контролю, землетрус належить до невідчутних. Його коливання не мали відчуватися людьми, а підземні поштовхи зафіксували сейсмологічні станції.
У центрі закликали повідомляти, якщо хтось усе ж відчув підземні поштовхи. Такі свідчення допомагають фахівцям уточнювати енергетичні параметри сейсмічної події.
Раніше землетрус магнітудою 1,6 зафіксували на Хмельниччині.
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