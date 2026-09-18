Землетрус зафіксували на Львівщині поблизу кордону з Польщею
У Самбірському районі Львівщини вночі 17 вересня зафіксували землетрус магнітудою 2,0. Підземні поштовхи були настільки слабкими, що місцеві жителі їх не відчули.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
За даними фахівців, землетрус зареєстрували о 01:31. Його осередок залягав на глибині близько 3 км.
"Осередок залягав на глибині близько 3 км. Магнітуда землетрусу становила 2,0", – йдеться у повідомленні.
За класифікацією Головного центру спеціального контролю, землетрус належить до невідчутних. Інформації про постраждалих або пошкодження не надходило.
Епіцентр розташовувався у південно-західній частині Самбірського району – неподалік Турки та українсько-польського кордону.
Зазначається, що за два дні до цього, ввечері 15 вересня, землетрус магнітудою 2,5 зафіксували у Мукачівському районі Закарпатської області.
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