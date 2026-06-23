УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11116 відвідувачів онлайн
Новини Землетруси в Україні
1 032 13

Біля окупованого Севастополя за добу зафіксували 20 землетрусів

Сейсмічна активність біля узбережжя окупованого Криму тривала протягом 22 червня

Біля узбережжя тимчасово окупованого Севастополя протягом 22 червня зафіксували 20 землетрусів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Крим" та російські ЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Землетруси тривали протягом усього дня

За словами заступниці окупаційного директора Інституту сейсмології та геодинаміки Кримського федерального університету Марини Бондар, останній поштовх стався о 22:21.

"Останній зареєстрований землетрус у Чорному морі в Севастопольському районі стався вчора о 22:21. Він був слабким, магнітудою 1,7, і став двадцятим за 22 червня", – сказала Бондар.

За її словами, станом на ранок 23 червня нових поштовхів не зафіксовано.

Читайте: Землетрус магнітудою 2,6 стався у Полтавській області

Сейсмічна активність почалася вночі

Як повідомлялося раніше, серія землетрусів біля узбережжя окупованого Криму розпочалася вночі 22 червня.

За даними Головного центру спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень, лише за першу добу біля узбережжя Криму було зафіксовано щонайменше шість землетрусів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Землетрус магнітудою 2,6 зафіксували на Тернопільщині

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 22 червня біля окупованого Криму зафіксували 5 землетрусів магнітудою від 3,3 до 4,2. Епіцентр землетрусу знаходився у Чорному морі (13 км до узбережжя Криму), на глибині 19 км. За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних.

Автор: 

землетрус (183) Севастополь (560)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Это пердаки понаехавших.
показати весь коментар
23.06.2026 13:19 Відповісти
+5
Ну ось і українська тектонічна зброя
показати весь коментар
23.06.2026 13:15 Відповісти
+4
Це мабуть морськи бобри з американських біолабораторій гралися
показати весь коментар
23.06.2026 13:16 Відповісти

Завантаження...

 
 