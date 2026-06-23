Біля окупованого Севастополя за добу зафіксували 20 землетрусів

Біля узбережжя тимчасово окупованого Севастополя протягом 22 червня зафіксували 20 землетрусів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Крим" та російські ЗМІ.

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Землетруси тривали протягом усього дня

За словами заступниці окупаційного директора Інституту сейсмології та геодинаміки Кримського федерального університету Марини Бондар, останній поштовх стався о 22:21.

"Останній зареєстрований землетрус у Чорному морі в Севастопольському районі стався вчора о 22:21. Він був слабким, магнітудою 1,7, і став двадцятим за 22 червня", – сказала Бондар.

За її словами, станом на ранок 23 червня нових поштовхів не зафіксовано.

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Сейсмічна активність почалася вночі

Як повідомлялося раніше, серія землетрусів біля узбережжя окупованого Криму розпочалася вночі 22 червня.

За даними Головного центру спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень, лише за першу добу біля узбережжя Криму було зафіксовано щонайменше шість землетрусів.

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