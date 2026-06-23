У берегов оккупированного Севастополя за сутки зафиксировали 20 землетрясений
У побережья временно оккупированного Севастополя в течение 22 июня было зафиксировано 20 землетрясений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Крим" и российские СМИ.
Землетрясения продолжались в течение всего дня
По словам заместительницы оккупационного директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марины Бондарь, последний толчок произошел в 22:21.
"Последнее зарегистрированное землетрясение в Черном море в Севастопольском районе произошло вчера в 22:21. Оно было слабым, магнитудой 1,7, и стало двадцатым за 22 июня", - сказала Бондарь.
По её словам, по состоянию на утро 23 июня новых толчков не зафиксировано.
Сейсмическая активность началась ночью
Как сообщалось ранее, серия землетрясений у побережья оккупированного Крыма началась ночью 22 июня.
По данным Главного центра специального контроля Национальной системы сейсмических наблюдений, только за первые сутки у побережья Крыма было зафиксировано не менее шести землетрясений.
Что предшествовало
- Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июня у оккупированного Крыма зафиксировали 5 землетрясений магнитудой от 3,3 до 4,2. Эпицентр землетрясения находился в Чёрном море (в 13 км от побережья Крыма), на глубине 19 км. По классификации землетрясений оно относится к ощутимым.
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