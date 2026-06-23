У берегов оккупированного Севастополя за сутки зафиксировали 20 землетрясений

У побережья временно оккупированного Севастополя в течение 22 июня было зафиксировано 20 землетрясений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Крим" и российские СМИ.

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Землетрясения продолжались в течение всего дня

По словам заместительницы оккупационного директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марины Бондарь, последний толчок произошел в 22:21.

"Последнее зарегистрированное землетрясение в Черном море в Севастопольском районе произошло вчера в 22:21. Оно было слабым, магнитудой 1,7, и стало двадцатым за 22 июня", - сказала Бондарь.

По её словам, по состоянию на утро 23 июня новых толчков не зафиксировано.

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Сейсмическая активность началась ночью

Как сообщалось ранее, серия землетрясений у побережья оккупированного Крыма началась ночью 22 июня.

По данным Главного центра специального контроля Национальной системы сейсмических наблюдений, только за первые сутки у побережья Крыма было зафиксировано не менее шести землетрясений.

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Что предшествовало