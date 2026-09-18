Туск про візит до України: Говоритимемо про участь Польщі в антибалістичній коаліції

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що під час візиту до України обговорить із президентом Володимиром Зеленським участь Польщі в антибалістичній коаліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Ми говоритимемо про участь Польщі в антибалістичній коаліції. Теж передбачена триваліша розмова віч-на-віч (із Зеленським. - Ред.), щоб поговорити про двосторонні відносини. Водночас темою зустрічі є широка регіональна співпраця", - розповів він.

Туск зазначив, що не бачив безпосередньо наслідків останніх ударів російських безпілотників по Україні, оскільки їхав автомобілем у темний час доби, однак отримав численні свідчення від місцевих жителів.

За словами глави польського уряду, російські атаки спрямовані не лише на енергетичну інфраструктуру України, а й на її промисловість.

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"Ця війна на виснаження економіки і вона, схоже, входить у вирішальну фазу", - сказав глава уряду Польщі.

Польський прем’єр водночас зазначив, що перспективи припинення вогню залишаються невизначеними, а Росія наразі є "дуже агресивною і неохочою" до досягнення домовленостей.

Він також наголосив, що Польща та інші союзники мають готуватися до різних сценаріїв розвитку ситуації.

"Ми говоримо про можливі сценарії, а не про те, що неодмінно станеться. Польща та інші країни мають бути готовими до різних сценаріїв, у тому числі більш драматичних", - підсумував він.

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Карпатська вісімка

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про початок саміту нового формату C8 - Карпатської вісімки.

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