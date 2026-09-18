РФ може завдати ударів по країнах НАТО і видати їх за випадковість, а на Україну чекають масштабні атаки взимку, - Туск

Росія найближчими місяцями може посилити атаки проти України та вдатися до провокацій проти країн східного флангу НАТО, маскуючи їх під випадкові удари. Водночас Україну, за оцінкою польської сторони, очікує критично складний осінньо-зимовий період через російські удари по містах та логістиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу перед польським парламентом.

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За словами Туска, оцінки польської, української та союзницьких розвідок свідчать про ризик того, що Москва намагатиметься перевірити готовність НАТО до колективної оборони та підірвати єдність Альянсу.

"Існує реальний ризик того, що безпілотники або інші типи ракет можуть потрапити на територію однієї або кількох країн НАТО на східному фланзі та завдати шкоди. А офіційна версія буде такою, що це був нещасний випадок і що немає жодних підстав для того, щоб хтось розглядав будь-яку відповідь НАТО", – заявив польський прем'єр.

Туск також звернув увагу на настрої всередині Альянсу. За його словами, не всі політичні сили у Європі та США готові до рішучої реакції у разі загрози Польщі або країнам Балтії.

Він зазначив, що окремі політичні сили можуть використати можливу ескалацію як привід заявити, що не готові "помирати за Польщу" або за Латвію чи Литву.

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Україну очікує критично складна зима

Окремо Туск попередив про надзвичайно важкий осінньо-зимовий період для України.

За його словами, очікується, що Росія продовжить масштабні удари по великих українських містах. Серед пріоритетних цілей російських атак можуть бути об'єкти, від яких залежить обороноздатність України, зокрема залізнична мережа, склади та інша логістична інфраструктура.

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