НАТО не встигає за змінами на полі бою в Україні, - Reuters

Війна Росії проти України викликала сумніви щодо готовності НАТО до наступного збройного конфлікту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 17 вересня написала агенція Reuters із посиланням на п’ятьох українських і західних представників оборонної сфери.

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Війна в Україні змінює вимоги до озброєння НАТО

За словами представників оборонної сфери, події на полі бою розвиваються дуже швидко. Через це частина озброєння та тактик НАТО може швидко застаріти.

Україна здатна адаптуватися до нових умов за лічені тижні. Водночас Альянс витрачає на розроблення та закупівлю нових систем роки або навіть десятиліття.

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Однією з головних змін стали дешеві дрони. Вони зробили більш вразливими групи військових і колони техніки.

Війна також продемонструвала проблеми Європи з протиповітряною та протиракетною обороною. Водночас європейські країни залишаються залежними від американських систем Patriot.

Українські представники заявили, що Київ дедалі більше навчає союзників НАТО на основі власного бойового досвіду.

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Один з українських офіцерів розповів Reuters, що частина навчальних матеріалів Альянсу досі спирається на приклади Другої світової війни.

У НАТО на цю критику не відповіли.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про плани Росії атакувати країни НАТО дронами та ракетами.