Бабіш закликав Європу активніше домагатися завершення війни в Україні: "Все веде нас до Третьої світової війни"

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш попередив, що нинішній курс Європи ризикує обернутися глобальним конфліктом, і закликав ЄС та США спільно домогтися перемовин між Україною та Росією.

Про це він сказав під час виступу на Празькому оборонному саміті, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Заклик до перемовин

Бабіш заявив, що Європа та США мають спільно домагатися переговорів між диктатором Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

"Я не боюся сказати це вголос: шлях, яким зараз іде світ, не веде до безпеки. Він веде прямо до воріт пекла. Все веде нас до Третьої світової війни", — сказав чеський прем'єр.

Бабіш висловив занепокоєння тим, що війна, яку він назвав "війною на виснаження", може поширитися. Водночас він не уточнив, чи має Київ бути готовим відмовитися від територій у межах можливих мирних переговорів.

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Підтримка України

Водночас на саміті Бабіш висловив підтримку Україні. За словами прем'єра, він погоджується з тезою президента Зеленського, озвученою на минулому саміті НАТО, про те, що найбільшою загрозою для європейської безпеки є балістичні ракети, що вимагає розробки європейської системи протидії їм.

"Очевидно, що Путін є агресором. Російський правитель здійснив дещо неприйнятне", — зазначив Бабіш.

Прем'єр також наголосив, що Чехія підтримує Україну.

"Ми підтримуємо Україну: у нас найбільше біженців на душу населення, ми сплачуємо за страхування дітей та пенсіонерів. Ми щасливі, що тут є українці", — додав він.

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Розбіжність з президентом Чехії

Коаліція на чолі з Бабішем, яка керує Чехією з грудня та включає правих популістів і менші праві партії, займає обережнішу позицію щодо підтримки України, ніж попередній уряд.

Позиція Бабіша також суперечить баченню президента Чехії Петера Павела — колишнього генерала НАТО, який був одним із головних прихильників ініціативи, у межах якої Україні передали мільйони боєприпасів.

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