Бабіш закликав Європу активніше домагатися завершення війни в Україні: "Все веде нас до Третьої світової війни"
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш попередив, що нинішній курс Європи ризикує обернутися глобальним конфліктом, і закликав ЄС та США спільно домогтися перемовин між Україною та Росією.
Про це він сказав під час виступу на Празькому оборонному саміті, повідомляє Цензор.НЕТ.
Заклик до перемовин
Бабіш заявив, що Європа та США мають спільно домагатися переговорів між диктатором Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.
"Я не боюся сказати це вголос: шлях, яким зараз іде світ, не веде до безпеки. Він веде прямо до воріт пекла. Все веде нас до Третьої світової війни", — сказав чеський прем'єр.
Бабіш висловив занепокоєння тим, що війна, яку він назвав "війною на виснаження", може поширитися. Водночас він не уточнив, чи має Київ бути готовим відмовитися від територій у межах можливих мирних переговорів.
Підтримка України
Водночас на саміті Бабіш висловив підтримку Україні. За словами прем'єра, він погоджується з тезою президента Зеленського, озвученою на минулому саміті НАТО, про те, що найбільшою загрозою для європейської безпеки є балістичні ракети, що вимагає розробки європейської системи протидії їм.
"Очевидно, що Путін є агресором. Російський правитель здійснив дещо неприйнятне", — зазначив Бабіш.
Прем'єр також наголосив, що Чехія підтримує Україну.
"Ми підтримуємо Україну: у нас найбільше біженців на душу населення, ми сплачуємо за страхування дітей та пенсіонерів. Ми щасливі, що тут є українці", — додав він.
Розбіжність з президентом Чехії
- Коаліція на чолі з Бабішем, яка керує Чехією з грудня та включає правих популістів і менші праві партії, займає обережнішу позицію щодо підтримки України, ніж попередній уряд.
- Позиція Бабіша також суперечить баченню президента Чехії Петера Павела — колишнього генерала НАТО, який був одним із головних прихильників ініціативи, у межах якої Україні передали мільйони боєприпасів.
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