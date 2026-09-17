Бабиш призвал Европу активнее добиваться завершения войны в Украине: "Все ведет нас к Третьей мировой войне"
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предупредил, что нынешний курс Европы грозит перерасти в глобальный конфликт, и призвал ЕС и США совместно добиться переговоров между Украиной и Россией.
Об этом он заявилво время выступления на Пражском оборонном саммите, сообщает Цензор.НЕТ.
Призыв к переговорам
Бабиш заявил, что Европа и США должны совместно добиваться переговоров между диктатором России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я не боюсь сказать это вслух: путь, по которому сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к вратам ада. Все ведет нас к Третьей мировой войне", - сказал чешский премьер.
Бабиш выразил обеспокоенность тем, что война, которую он назвал "войной на истощение", может распространиться. В то же время он не уточнил, должен ли Киев быть готов отказаться от территорий в рамках возможных мирных переговоров.
Поддержка Украины
В то же время на саммите Бабиш выразил поддержку Украине. По словам премьера, он согласен с тезисом президента Зеленского, озвученным на прошлом саммите НАТО, о том, что наибольшую угрозу для европейской безопасности представляют баллистические ракеты, что требует разработки европейской системы противодействия им.
"Очевидно, что Путин является агрессором. Российский правитель совершил нечто недопустимое", - отметил Бабиш.
Премьер также подчеркнул, что Чехия поддерживает Украину.
"Мы поддерживаем Украину: у нас больше всего беженцев на душу населения, мы оплачиваем страхование детей и пенсионеров. Мы рады, что здесь есть украинцы", - добавил он.
Разногласия с президентом Чехии
- Коалиция во главе с Бабишем, которая руководит Чехией с декабря и включает правых популистов и более мелкие правые партии, занимает более осторожную позицию в отношении поддержки Украины, чем предыдущее правительство.
- Позиция Бабиша также противоречит видению президента Чехии Петера Павела - бывшего генерала НАТО, который был одним из главных сторонников инициативы, в рамках которой Украине передали миллионы боеприпасов.
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