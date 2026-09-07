Россия может усилить давление на страны Балтии и восточный фланг НАТО, - ГУР
Россия, не достигая заявленных целей в войне против Украины, может усилить давление на страны восточного фланга НАТО, в частности на страны Балтии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укрінформу" рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко.
По данным ГУР, российские спецслужбы активизируют гибридные операции в странах НАТО. Речь идет о нарушениях воздушного пространства, военных провокациях у границ, диверсиях на объектах критической инфраструктуры, кибератаках и кампаниях дезинформации.
"В нашем распоряжении есть материалы, раскрывающие агрессивные намерения российского руководства на европейском направлении", - отметил Иващенко.
Он также подчеркнул, что целью Кремля является, в частности, заставить европейские страны сократить военную помощь Украине.
ГУР прогнозирует усиление давления на НАТО
Иващенко напомнил о случае с российской крылатой ракетой Х-101, которая 30 июля попала в Польшу. По данным ГУР, траектория ракеты с самого начала полета отличалась от траектории других ракет, запущенных по Украине, что, по его мнению, свидетельствует об умышленном характере действий.
"Цель — проверить "красные линии" НАТО в отношении коллективной обороны союзников в случае вооруженного нападения на одного из них", - отметил Иващенко.
Он прогнозирует "наращивание силового давления Кремля" на страны восточного фланга НАТО. Его целью может быть проверка реакции союзников, демонстрация их неготовности к прямому противостоянию с РФ и усиление информационно-психологического воздействия на европейские государства.
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