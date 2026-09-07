Росія може посилити тиск на країни Балтії та східний фланг НАТО, - ГУР

Росія, не досягаючи заявлених цілей у війні проти України, може посилити тиск на країни східного флангу НАТО, зокрема держави Балтії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко.

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За даними ГУР, російські спецслужби активізують гібридні операції у країнах НАТО. Йдеться про порушення повітряного простору, військові провокації біля кордонів, диверсії на об'єктах критичної інфраструктури, кібератаки та кампанії дезінформації.

"У нашому розпорядженні є матеріали, які розкривають агресивні наміри російського керівництва на європейському напрямку", - зазначив Іващенко.

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Він також наголосив, що метою Кремля є, зокрема, змусити європейські країни скоротити військову допомогу Україні.

ГУР прогнозує посилення тиску на НАТО

Іващенко нагадав про випадок із російською крилатою ракетою Х-101, яка 30 липня влучила в Польщі. За даними ГУР, траєкторія ракети від початку польоту відрізнялася від траєкторії інших ракет, запущених по Україні, що, на його думку, свідчить про умисний характер дій.

"Метою є протестувати "червоні лінії" НАТО щодо колективної оборони союзників у разі збройного нападу на одного з них", - зазначив Іващенко.

Він прогнозує "нарощування силового тиску Кремля" на країни східного флангу НАТО. Його метою може бути перевірка реакції союзників, демонстрація їхньої неготовності до прямого протистояння з РФ та посилення інформаційно-психологічного впливу на європейські держави.

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