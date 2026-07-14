Чехия не будет отправлять своих военных в Украину после прекращения огня, - Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна не будет участвовать в многонациональной военной миссии в Украине после возможного прекращения огня.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Echo24, об этом он заявил после заседания "Коалиции желающих".
"Они (чешские военные) точно не будут. Нам нужны чешские солдаты дома", - подчеркнул Бабиш.
По его словам, Чехия готова и в дальнейшем обучать украинских военных на своей территории, однако не планирует направлять свои подразделения в Украину.
Против новых финансовых обязательств
Премьер также заявил, что правительство не поддерживает создание новых финансовых механизмов помощи Украине.
По словам Бабиша, бюджетные средства в первую очередь необходимы для достижения целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП и реализации внутренних приоритетов страны.
Раскритиковал антибаллистическую коалицию
Бабиш также высказался против новой антибаллистической коалиции, в которую вошли Украина, Франция, Германия, Великобритания и еще шесть европейских государств. По его мнению, система противоракетной обороны должна создаваться на уровне всего Европейского Союза, а не в рамках коалиции отдельных стран.
"Я думаю, что это должен быть европейский проект, то есть проект Европейского Союза. Великобритания также не должна там быть", - заявил он.
Глава чешского правительства предложил создать совместную систему противовоздушной обороны Euro Patriot по аналогии с европейским авиастроительным консорциумом Airbus. По его словам, на такую идею его натолкнуло выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО, где тот подчеркнул необходимость усиления защиты от баллистических ракет.
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