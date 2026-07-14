Чехия не будет отправлять своих военных в Украину после прекращения огня, - Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна не будет участвовать в многонациональной военной миссии в Украине после возможного прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Echo24, об этом он заявил после заседания "Коалиции желающих".

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"Они (чешские военные) точно не будут. Нам нужны чешские солдаты дома", - подчеркнул Бабиш.

По его словам, Чехия готова и в дальнейшем обучать украинских военных на своей территории, однако не планирует направлять свои подразделения в Украину.

Против новых финансовых обязательств

Премьер также заявил, что правительство не поддерживает создание новых финансовых механизмов помощи Украине.

По словам Бабиша, бюджетные средства в первую очередь необходимы для достижения целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП и реализации внутренних приоритетов страны.

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Раскритиковал антибаллистическую коалицию

Бабиш также высказался против новой антибаллистической коалиции, в которую вошли Украина, Франция, Германия, Великобритания и еще шесть европейских государств. По его мнению, система противоракетной обороны должна создаваться на уровне всего Европейского Союза, а не в рамках коалиции отдельных стран.

"Я думаю, что это должен быть европейский проект, то есть проект Европейского Союза. Великобритания также не должна там быть", - заявил он.

Глава чешского правительства предложил создать совместную систему противовоздушной обороны Euro Patriot по аналогии с европейским авиастроительным консорциумом Airbus. По его словам, на такую идею его натолкнуло выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО, где тот подчеркнул необходимость усиления защиты от баллистических ракет.

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