Чехія не відправлятиме своїх військових до України після припинення вогню, - Бабіш

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що країна не братиме участі в багатонаціональній військовій місії в Україні після можливого припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Echo24, про це він сказав після засідання Коаліції охочих.

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"Вони (чеські військові) точно не будуть. Нам потрібні чеські солдати вдома", – наголосив Бабіш.

За його словами, Чехія готова й надалі навчати українських військових на своїй території, однак не планує направляти свої підрозділи до України.

Проти нових фінансових зобов'язань

Прем'єр також заявив, що уряд не підтримує створення нових фінансових механізмів допомоги Україні.

За словами Бабіша, бюджетні кошти насамперед необхідні для досягнення цілі витрат на оборону у 2% ВВП та реалізації внутрішніх пріоритетів країни.

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Розкритикував антибалістичну коаліцію

Бабіш також висловився проти нової антибалістичної коаліції, до якої увійшли Україна, Франція, Німеччина, Велика Британія та ще шість європейських держав. На його думку, система протиракетної оборони має створюватися на рівні всього Європейського Союзу, а не в межах коаліції окремих країн.

"Я думаю, що це має бути європейський проєкт, тобто проєкт Європейського Союзу. Велика Британія також не повинна там бути", – заявив він.

Глава чеського уряду запропонував створити спільну систему протиповітряної оборони Euro Patriot за аналогією з європейським авіабудівним консорціумом Airbus. За його словами, на таку ідею його наштовхнув виступ президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО, де той наголосив на необхідності посилення захисту від балістичних ракет.

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