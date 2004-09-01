Только наивные думают, что Россия остановится на Украине, - министр обороны Италии Крозетто

Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто призвал Европу укреплять собственную оборону и поддерживать Украину, поскольку Россия после четырех лет полномасштабной войны стала ещё сильнее.

Об этом он заявил во время визита в Польшу 15 сентября, цитирует "Польское радио", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Угроза со стороны России

Крозетто заявил, что Рим рассматривает поддержку Украины как европейский государственный интерес. Также Италия считает важным поддерживать Польшу, поскольку именно здесь проходит восточная граница Европейского Союза и НАТО.

"Только наивные могут думать, что Россия остановится на Украине. Если бы это было так, не было бы мобилизации 400 тысяч военнослужащих и наращивания военного потенциала", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия может усилить давление на страны Балтии и восточный фланг НАТО, - ГУР

Европа должна усилить оборону

Он подчеркнул, что Россия сегодня существенно отличается от той, которую Европа знала десять лет назад.

"Поэтому Европа должна развивать потенциал сдерживания и обороны на самом высоком уровне", - добавил итальянский министр.

Крозетто также пообещал поддержать усилия правительства Польши по развитию сети топливопроводов в Польше и других странах региона. По его словам, это позволит улучшить военную логистику и создать новые оборонные возможности для всего Альянса.

В свою очередь вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина сейчас находится в "очень сложном положении" и нуждается в большей поддержке. Он подчеркнул, что Польша и Италия настроены делать больше для поддержки Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нельзя исключать российские провокации против любого члена НАТО, - Туск