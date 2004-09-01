Только наивные думают, что Россия остановится на Украине, - министр обороны Италии Крозетто
Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто призвал Европу укреплять собственную оборону и поддерживать Украину, поскольку Россия после четырех лет полномасштабной войны стала ещё сильнее.
Об этом он заявил во время визита в Польшу 15 сентября, цитирует "Польское радио", передает Цензор.НЕТ.
Угроза со стороны России
Крозетто заявил, что Рим рассматривает поддержку Украины как европейский государственный интерес. Также Италия считает важным поддерживать Польшу, поскольку именно здесь проходит восточная граница Европейского Союза и НАТО.
"Только наивные могут думать, что Россия остановится на Украине. Если бы это было так, не было бы мобилизации 400 тысяч военнослужащих и наращивания военного потенциала", - сказал министр.
Европа должна усилить оборону
Он подчеркнул, что Россия сегодня существенно отличается от той, которую Европа знала десять лет назад.
"Поэтому Европа должна развивать потенциал сдерживания и обороны на самом высоком уровне", - добавил итальянский министр.
Крозетто также пообещал поддержать усилия правительства Польши по развитию сети топливопроводов в Польше и других странах региона. По его словам, это позволит улучшить военную логистику и создать новые оборонные возможности для всего Альянса.
- В свою очередь вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина сейчас находится в "очень сложном положении" и нуждается в большей поддержке. Он подчеркнул, что Польша и Италия настроены делать больше для поддержки Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль