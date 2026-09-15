Лише наївні думають, що Росія зупиниться в Україні, - міністр оборони Італії Крозетто

Очільник Міноборони Італії Гвідо Крозетто закликав Європу посилювати власну оборону та підтримувати Україну, оскільки Росія після чотирьох років повномасштабної війни стала ще сильнішою.

Про це він заявив під час візиту до Польщі 15 вересня, цитує "Польське радіо", передає Цензор.НЕТ.

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Загроза від Росії

Крозетто заявив, що Рим розглядає підтримку України як європейський державний інтерес. Також Італія вважає важливим підтримувати Польщу, оскільки саме тут проходить східний кордон Європейського Союзу і НАТО.

"Лише наївні можуть думати, що Росія зупиниться в Україні. Якби це було так, не було б мобілізації 400 тисяч військовослужбовців і нарощування військового потенціалу", — пояснив міністр.

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Європа має посилити оборону

Він наголосив, що Росія сьогодні суттєво відрізняється від тієї, яку Європа знала десять років тому.

"Тому Європа має розбудовувати спроможності зі стримування та оборони на найвищому рівні", — додав італійський міністр.

Крозетто також пообіцяв підтримати зусилля уряду Польщі з розбудови мережі паливопроводів у Польщі та інших країнах регіону. За його словами, це дозволить покращити військову логістику та створити нові оборонні спроможності для всього Альянсу.

Своєю чергою віцепрем’єр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна зараз перебуває у "дуже складному моменті" та потребує більшої підтримки. Він наголосив, що Польща та Італія налаштовані робити більше для підтримки України.

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