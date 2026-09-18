РФ может нанести удары по странам НАТО и выдать их за случайность, а Украину ждут масштабные атаки зимой, - Туск

В ближайшие месяцы Россия может усилить атаки против Украины и прибегнуть к провокациям в отношении стран восточного фланга НАТО, маскируя их под случайные удары. В то же время, по оценке польской стороны, Украину ждет крайне сложный осенне-зимний период из-за российских ударов по городам и логистике.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления перед польским парламентом.

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По словам Туска, оценки польской, украинской и союзных спецслужб свидетельствуют о риске того, что Москва будет пытаться проверить готовность НАТО к коллективной обороне и подорвать единство Альянса.

"Существует реальный риск того, что беспилотники или другие типы ракет могут попасть на территорию одной или нескольких стран НАТО на восточном фланге и нанести ущерб. А официальная версия будет такова, что это был несчастный случай и что нет никаких оснований для того, чтобы кто-либо рассматривал какой-либо ответ НАТО", — заявил польский премьер.

Туск также обратил внимание на настроения внутри Альянса. По его словам, не все политические силы в Европе и США готовы к решительной реакции в случае угрозы Польше или странам Балтии.

Он отметил, что отдельные политические силы могут использовать возможную эскалацию как повод заявить, что не готовы "умирать за Польшу" или за Латвию и Литву.

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Украину ждет критически сложная зима

Отдельно Туск предупредил о чрезвычайно тяжелом осенне-зимнем периоде для Украины.

По его словам, ожидается, что Россия продолжит масштабные удары по крупным украинским городам. Среди приоритетных целей российских атак могут оказаться объекты, от которых зависит обороноспособность Украины, в частности железнодорожная сеть, склады и другая логистическая инфраструктура.

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