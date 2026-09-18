НАТО не успевает за изменениями на поле боя в Украине, - Reuters
Война России против Украины вызвала сомнения в готовности НАТО к следующему вооруженному конфликту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 17 сентября написало агентство Reuters со ссылкой на пятерых украинских и западных представителей оборонной сферы.
Война в Украине меняет требования к вооружению НАТО
По словам представителей оборонной сферы, события на поле боя развиваются очень быстро. Из-за этого часть вооружения и тактик НАТО может быстро устареть.
Украина способна адаптироваться к новым условиям за считанные недели. В то же время Альянс тратит на разработку и закупку новых систем годы или даже десятилетия.
Одним из главных изменений стали дешёвые дроны. Они сделали группы военных и колонны техники более уязвимыми.
Война также продемонстрировала проблемы Европы с противовоздушной и противоракетной обороной. В то же время европейские страны остаются зависимыми от американских систем Patriot.
Украинские представители заявили, что Киев все больше обучает союзников по НАТО на основе собственного боевого опыта.
Один из украинских офицеров рассказал Reuters, что часть учебных материалов Альянса до сих пор опирается на примеры Второй мировой войны.
В НАТО на эту критику не ответили.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о планах России атаковать страны НАТО с помощью дронов и ракет.
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