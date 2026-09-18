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Новости Наступление россии на страні НАТО
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НАТО не успевает за изменениями на поле боя в Украине, - Reuters

Украина адаптируется к новым условиям войны быстрее, чем НАТО

Война России против Украины вызвала сомнения в готовности НАТО к следующему вооруженному конфликту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 17 сентября написало агентство Reuters со ссылкой на пятерых украинских и западных представителей оборонной сферы.

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Война в Украине меняет требования к вооружению НАТО

По словам представителей оборонной сферы, события на поле боя развиваются очень быстро. Из-за этого часть вооружения и тактик НАТО может быстро устареть.

Украина способна адаптироваться к новым условиям за считанные недели. В то же время Альянс тратит на разработку и закупку новых систем годы или даже десятилетия.

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Одним из главных изменений стали дешёвые дроны. Они сделали группы военных и колонны техники более уязвимыми.

Война также продемонстрировала проблемы Европы с противовоздушной и противоракетной обороной. В то же время европейские страны остаются зависимыми от американских систем Patriot.

Украинские представители заявили, что Киев все больше обучает союзников по НАТО на основе собственного боевого опыта.

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Один из украинских офицеров рассказал Reuters, что часть учебных материалов Альянса до сих пор опирается на примеры Второй мировой войны.

В НАТО на эту критику не ответили.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о планах России атаковать страны НАТО с помощью дронов и ракет.

Автор: 

НАТО (11085) война в Украине (9190)
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Топ комментарии
+6
А ната взагалі на щось спроможна? Де той потужній міцний контингент?
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18.09.2026 01:27 Ответить
+6
виходячи з досвіду України ведення ******** війни в мене складається думка. що пора створювати оновлений оборонний союз з країн які дійсно мають бажання та ресурси для колективного захисту
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18.09.2026 02:27 Ответить
+5
"Які технології?" - а якими оптичними прицілами, приборами нічного бачення або радарами користуємся?
"Які гроші?" - а який розмір ВВП у ЕС? І хто дає нам мільярди та у США сверхдорогу зброю купує?
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18.09.2026 02:35 Ответить

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