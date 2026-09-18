НАТО не успевает за изменениями на поле боя в Украине, - Reuters

Война России против Украины вызвала сомнения в готовности НАТО к следующему вооруженному конфликту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 17 сентября написало агентство Reuters со ссылкой на пятерых украинских и западных представителей оборонной сферы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Война в Украине меняет требования к вооружению НАТО

По словам представителей оборонной сферы, события на поле боя развиваются очень быстро. Из-за этого часть вооружения и тактик НАТО может быстро устареть.

Украина способна адаптироваться к новым условиям за считанные недели. В то же время Альянс тратит на разработку и закупку новых систем годы или даже десятилетия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабиш призвал Европу активнее добиваться завершения войны в Украине: "Все ведет нас к Третьей мировой войне"

Одним из главных изменений стали дешёвые дроны. Они сделали группы военных и колонны техники более уязвимыми.

Война также продемонстрировала проблемы Европы с противовоздушной и противоракетной обороной. В то же время европейские страны остаются зависимыми от американских систем Patriot.

Украинские представители заявили, что Киев все больше обучает союзников по НАТО на основе собственного боевого опыта.

Читайте: НАТО обвинило Россию в безответственности из-за обстрела вертолета Дании сигнальными ракетами

Один из украинских офицеров рассказал Reuters, что часть учебных материалов Альянса до сих пор опирается на примеры Второй мировой войны.

В НАТО на эту критику не ответили.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о планах России атаковать страны НАТО с помощью дронов и ракет.