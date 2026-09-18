Украина готовится к встрече в США по вопросам финансовой устойчивости страны, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к встрече в США, посвященной финансовой устойчивости Украины.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
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"Сегодня уже есть результат нашего вчерашнего разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен — физически поступил транш в размере 3,3 миллиарда евро из пакета финансовой поддержки ЕС.
В первую очередь средства пойдут на обеспечение нашей обороны, в частности на ракеты и дроны. Также мы тщательно готовимся к встрече и переговорам в Нью-Йорке по вопросу финансовой устойчивости Украины, о которых тоже договорились вчера. Спасибо, Урсула!" — отметил он.
Как известно, на следующей неделе в Нью-Йорке состоится сегмент высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
В МИД заявляли, что Владимир Зеленский будет обсуждать с Трампом энергетическое перемирие.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Украина получила от Евросоюза 3,3 миллиарда евро на закупку ракет и дронов.
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