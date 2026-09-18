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Новости Помощь Украине
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Украина готовится к встрече в США по вопросам финансовой устойчивости страны, - Зеленский

Визит Зеленского в США: будут обсуждать финансовую устойчивость

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к встрече в США, посвященной финансовой устойчивости Украины.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Сегодня уже есть результат нашего вчерашнего разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен — физически поступил транш в размере 3,3 миллиарда евро из пакета финансовой поддержки ЕС.

В первую очередь средства пойдут на обеспечение нашей обороны, в частности на ракеты и дроны. Также мы тщательно готовимся к встрече и переговорам в Нью-Йорке по вопросу финансовой устойчивости Украины, о которых тоже договорились вчера. Спасибо, Урсула!" — отметил он.

Как известно, на следующей неделе в Нью-Йорке состоится сегмент высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

В МИД заявляли, что Владимир Зеленский будет обсуждать с Трампом энергетическое перемирие.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Украина получила от Евросоюза 3,3 миллиарда евро на закупку ракет и дронов.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25867) помощь (8707) США (30493) Евросоюз (18909)
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Топ комментарии
+8
Ти уйобіще зелене ти що не можеш обійтись без анонсів і хвалькуватих проносів ? КЛІНІКА .
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18.09.2026 12:58 Ответить
+8
Ішак знову верещить ні про що. Зовсім відірване від реальності. Падло.
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18.09.2026 12:59 Ответить
+8
Подайте на домікі для бедних поросят
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18.09.2026 13:00 Ответить

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