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Новости Установление энергетического перемирия
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Зеленский и Трамп будут обсуждать энергетическое перемирие, а также перемирие в Черном море, - Сибига

Сибига рассказал, о чем будут говорить Трамп и Зеленский

Одним из результатов встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа может стать договоренность о прекращении ударов по энергетическим объектам в ходе войны РФ против Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции со своим словенским коллегой Тоне Кайзером, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Украина готова к этому (энергетическому. - Ред.) перемирию, но пока мы не видим никаких признаков готовности со стороны России. Мы приветствуем усилия наших партнеров, усилия США, направленные на то, чтобы это произошло.

Мы считаем, что при активном участии именно США этого реально достичь", - сказал министр.

По словам Сибиги, Украина готовится к встрече президентов Зеленского и Трампа на полях Генассамблеи ООН. 

"Считаю, что это может стать одним из главных результатов этой встречи — достижение перемирия. Это может быть одновременно и энергетическое перемирие, и перемирие в Черном море, именно в такой комбинации", — пояснил глава МИД.

Сибига добавил, что Украина получает поддержку и предложения от других стран, чтобы это стало реальностью.

Читайте: Украина ждет от РФ перечень объектов, на которые будет распространяться энергетическое перемирие, - МИД

Что этому предшествовало?

  • Напомним, что 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.
  • Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал возможное энергетическое перемирие между Украиной и РФ "хорошей идеей".

Читайте также: Блокада РФ Черного моря: Путин стремится спровоцировать новую волну миграции в Европу, - Сибига

Автор: 

Зеленский Владимир (25857) энергетика (3679) перемирие (1792) Трамп Дональд (8189) Сибига Андрей (1142)
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Топ комментарии
+3
усі і так знають, що Трамп продажна ганчірка.
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17.09.2026 15:41 Ответить
+1
Приватний острів і гроші росіянина: весілля Трампа-молодшого обернулося скандалом

https://youtu.be/FqdKu8rA6TE?is=w9zZBWArQQjr_1Ob

https://youtu.be/FqdKu8rA6TE?is=w9zZBWArQQjr_1Ob
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17.09.2026 15:16 Ответить
+1
Якби про умови енергетичного перемир'я обговорював Петро Порошенко, то я був би на 100% впевнений, що воно було б на користь України. А так це "перемир'я" буде на користь росії, оточення Трампа і оточення Голобородька. Але подадуть, як велике досягнення миру на користь України. Трамп відпрацьовує проплату весілля свого сина і ше не знаємо що ще, і точно надію на допомогу засрашки на виборах, ну а Голобородько свою безпеку і не введення проти нього і його оточення санкцій, бо вони накурелесіли, ой як багато і про це відомо Трампу.
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17.09.2026 15:19 Ответить

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