Зеленский и Трамп будут обсуждать энергетическое перемирие, а также перемирие в Черном море, - Сибига

Одним из результатов встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа может стать договоренность о прекращении ударов по энергетическим объектам в ходе войны РФ против Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции со своим словенским коллегой Тоне Кайзером, передает Цензор.НЕТ.

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"Украина готова к этому (энергетическому. - Ред.) перемирию, но пока мы не видим никаких признаков готовности со стороны России. Мы приветствуем усилия наших партнеров, усилия США, направленные на то, чтобы это произошло.

Мы считаем, что при активном участии именно США этого реально достичь", - сказал министр.

По словам Сибиги, Украина готовится к встрече президентов Зеленского и Трампа на полях Генассамблеи ООН.

"Считаю, что это может стать одним из главных результатов этой встречи — достижение перемирия. Это может быть одновременно и энергетическое перемирие, и перемирие в Черном море, именно в такой комбинации", — пояснил глава МИД.

Сибига добавил, что Украина получает поддержку и предложения от других стран, чтобы это стало реальностью.

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Что этому предшествовало?

Напомним, что 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал возможное энергетическое перемирие между Украиной и РФ "хорошей идеей".

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