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Новини Встановлення енергетичного перемир’я
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Зеленський і Трамп обговорюватимуть енергетичне перемир’я, а також перемир’я в Чорному морі, - Сибіга

Сибіга розповів, про що говоритимуть Трамп і Зеленський

Одним із результатів зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа може стати домовленість про припинення ударів по енергетиці у війні РФ проти України.

Про це сказав глава МЗС України Андрій Сибіга під час пресконференції зі словенським колегою Тоне Кайзером, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Україна готова до цього (енергетичного. - Ред.) перемир'я, але наразі ми не бачимо жодних ознак готовності з російського боку. Ми вітаємо зусилля наших партнерів, зусилля США, щоб це відбулося.

Ми вважаємо, що за активної участі саме США цього реально досягти", - сказав міністр.

За словами Сибіги, Україна готується до зустрічі президентів Зеленського і Трампа на полях Генасамблеї ООН. 

"Вважаю, що це може бути одним з головних результатів цієї зустрічі - досягнення перемир'я. Це може бути одночасно перемир'я і енергетичне, і перемир'я в Чорному морі, саме в такій комбінації", - пояснив глава МЗС.

Сибіга додав, що Україна має адвокації та пропозиції від інших країн, щоб це стало реальним.

Читайте: Україна чекає від РФ перелік об’єктів, на які поширюватиметься енергетичне перемир’я, - МЗС

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах.
  • Президент України Володимир Зеленський відповів згодом Трампу, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що росія не битиме по українській.
  • Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав можливе енергетичне перемир'я між Україною та РФ "хорошою ідеєю".

Також читайте: Блокада РФ Чорного моря: Путін прагне спровокувати нову хвилю міграції до Європи, - Сибіга

Автор: 

Зеленський Володимир (27011) енергетика (3635) перемир’я (1115) Трамп Дональд (8228) Сибіга Андрій (1149)
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Топ коментарі
+3
усі і так знають, що Трамп продажна ганчірка.
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17.09.2026 15:41 Відповісти
+2
Якби про умови енергетичного перемир'я обговорював Петро Порошенко, то я був би на 100% впевнений, що воно було б на користь України. А так це "перемир'я" буде на користь росії, оточення Трампа і оточення Голобородька. Але подадуть, як велике досягнення миру на користь України. Трамп відпрацьовує проплату весілля свого сина і ше не знаємо що ще, і точно надію на допомогу засрашки на виборах, ну а Голобородько свою безпеку і не введення проти нього і його оточення санкцій, бо вони накурелесіли, ой як багато і про це відомо Трампу.
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17.09.2026 15:19 Відповісти
+1
Приватний острів і гроші росіянина: весілля Трампа-молодшого обернулося скандалом

https://youtu.be/FqdKu8rA6TE?is=w9zZBWArQQjr_1Ob

https://youtu.be/FqdKu8rA6TE?is=w9zZBWArQQjr_1Ob
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17.09.2026 15:16 Відповісти

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