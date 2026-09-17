Зеленський і Трамп обговорюватимуть енергетичне перемир’я, а також перемир’я в Чорному морі, - Сибіга
Одним із результатів зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа може стати домовленість про припинення ударів по енергетиці у війні РФ проти України.
Про це сказав глава МЗС України Андрій Сибіга під час пресконференції зі словенським колегою Тоне Кайзером, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Україна готова до цього (енергетичного. - Ред.) перемир'я, але наразі ми не бачимо жодних ознак готовності з російського боку. Ми вітаємо зусилля наших партнерів, зусилля США, щоб це відбулося.
Ми вважаємо, що за активної участі саме США цього реально досягти", - сказав міністр.
За словами Сибіги, Україна готується до зустрічі президентів Зеленського і Трампа на полях Генасамблеї ООН.
"Вважаю, що це може бути одним з головних результатів цієї зустрічі - досягнення перемир'я. Це може бути одночасно перемир'я і енергетичне, і перемир'я в Чорному морі, саме в такій комбінації", - пояснив глава МЗС.
Сибіга додав, що Україна має адвокації та пропозиції від інших країн, щоб це стало реальним.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах.
- Президент України Володимир Зеленський відповів згодом Трампу, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що росія не битиме по українській.
- Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав можливе енергетичне перемир'я між Україною та РФ "хорошою ідеєю".
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