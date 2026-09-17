Зеленський і Трамп обговорюватимуть енергетичне перемир’я, а також перемир’я в Чорному морі, - Сибіга

Одним із результатів зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа може стати домовленість про припинення ударів по енергетиці у війні РФ проти України.

Про це сказав глава МЗС України Андрій Сибіга під час пресконференції зі словенським колегою Тоне Кайзером, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Україна готова до цього (енергетичного. - Ред.) перемир'я, але наразі ми не бачимо жодних ознак готовності з російського боку. Ми вітаємо зусилля наших партнерів, зусилля США, щоб це відбулося.

Ми вважаємо, що за активної участі саме США цього реально досягти", - сказав міністр.

За словами Сибіги, Україна готується до зустрічі президентів Зеленського і Трампа на полях Генасамблеї ООН.

"Вважаю, що це може бути одним з головних результатів цієї зустрічі - досягнення перемир'я. Це може бути одночасно перемир'я і енергетичне, і перемир'я в Чорному морі, саме в такій комбінації", - пояснив глава МЗС.

Сибіга додав, що Україна має адвокації та пропозиції від інших країн, щоб це стало реальним.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський відповів згодом Трампу, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що росія не битиме по українській.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав можливе енергетичне перемир'я між Україною та РФ "хорошою ідеєю".

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